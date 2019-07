Os Estados Unidos prenderam 94.897 imigrantes na fronteira do país com o México em junho. A maior parte deles é da América Central, de acordo com a CBP (Agência de Proteção Alfandegária e Fronteiras). É uma queda de 28,6% na comparação com o mês de maio, quando foram detidas cerca de 133 mil pessoas. O calor desta época do ano teria influenciado a queda.

