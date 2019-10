O número de mortos na passagem do tufão Hagibis no Japão subiu para 58, de acordo com a emissora japonesa NHK. Esse número, no entanto, pode aumentar, pois 14 pessoas continuam desaparecidas e 210 ficaram feridas. Autoridades dizem que até 40% da precipitação anual foi registrada em apenas um ou dois dias em muitas regiões. A tempestade foi a mais forte a atingir Tóquio desde 1958.