Número de usuários com cartões pré-pagos cresce 10% em Porto Alegre

O número de usuários de cartões pré-pagos em Porto Alegre cresceu 10% até agosto em comparação ao mesmo período de 2018, conforme pesquisa feita pela Acesso, fintech especializada em meios de pagamento. Os dados também mostram que o tipo de compra feito pelos porto-alegrenses com o meio de pagamento émais online do que offline: 63% das compras são em sites e serviços virtuais, enquanto apenas 37% são feitas em lojas físicas.

As formas clássicas de pagamento, como dinheiro, cheque, cartão de débito e crédito, ganham novos concorrentes com a evolução de diferentes tecnologias. Entre elas, o cartão pré-pago surge como opção democrática que populariza a relação do usuário com o dinheiro: por ele, qualquer pessoa pode abrir uma conta e usá-la em menos de dez minutos, sem comprovação de renda ou análise de crédito.

Os cartões da Acesso podem ser encontrados na internet, através do e-commerce, ou dos mais de 50 pontos de venda e recarga espalhados por Porto Alegre. Entre as categorias de gastos no pré-pago mais comuns feitas pelo morador da cidade estão: alimentação (15%), supermercados (13%), e-commerce (12%), serviços (12%) e entretenimento (8%). O perfil do cliente dos pré-pagos também é bastante variado. Ele tem entre 18 e 30 anos, contabilizando 26% do total. A faixa etária dos 41 a 50 anos também é representativa, correspondendo a 23% da base. Além disso, uma pessoa em Porto Alegre gasta, em média, R$152,94 por mês com o cartão.

Segundo Davi Holanda, CEO da Acesso, “Porto Alegre é a principal cidade no sul do país para a Acesso, sendo muito representativa para o mercado de cartões pré-pagos. O crescimento da marca junto aos gaúchos mostra que a região é aberta a um produto que democratiza a relação do brasileiro com o dinheiro”, explica.

Sobre a Acesso

Fundada em 2010, a Acesso é uma empresa brasileira líder em serviços financeiros, emissão, processamento e gestão de cartões pré-pagos. Listada como uma das 10 maiores fintechs da América Latina em 2017, a empresa teve 1.4 bilhões de reais transacionados em seus cartões em 2018. Com o foco na desburocratização dos serviços financeiros, o cartão pré-pago da Acesso, permite realizar todos os serviços e compras que exigem um cartão de crédito como forma de pagamento, mas sem as taxas abusivas ou faturas no fim do mês. Mais informações podem ser obtidas em https://www.meuacesso.com.br/.

Deixe seu comentário: