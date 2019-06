O Barcelona anuncia a contratação do goleiro Neto

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação do goleiro brasileiro Neto, em uma transferência que pode chegar a 35 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões).

Em nota oficial, o clube catalão confirmou o acerto para a chegada do brasileiro por 26 milhões de euros (cerca de R$ 113,5 milhões), mais a possibilidade do pagamento de 9 milhões de euros (cerca de 39,5 milhões) ao Valencia em cláusulas que preveem bônus por metas.

Apesar de ser realizada de forma independente, a transferência, na prática, é uma troca de goleiros entre os dois clubes. Na quarta-feira (26), o Valencia anunciou a chegada de Jasper Cillessen, que estava no Barcelona, também por 35 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões).

Neto assinará contrato de quatro anos com o clube catalão. O vínculo, que terá validade até 2023, também incluirá uma multa rescisória de 200 milhões de euros (cerca de R$ 875 milhões).

O Barcelona informará nos próximos dias os detalhes sobre a apresentação do goleiro brasileiro. A tendência é que ele chegue ao novo clube na segunda-feira (01).

Neto, que completará 30 anos em julho, estava desde 2017 no Valencia. Com passagem pela Seleção Brasileira, ele também já atuou no Athletico-PR, Fiorentina e Juventus.

Daniel Alves

Após Daniel Alves anunciar o adeus ao PSG (Paris Saint-Germain) nas redes sociais, a imprensa espanhola já cogita o próximo clube do brasileiro. De acordo com o jornal Sport, o lateral-direito, de 36 anos, quer voltar ao Barcelona.

O brasileiro atuou no clube catalão da temporada 2008/2009 até 2015/2016. De lá, foi para a Juventus, da Itália, de onde se transferiu para o clube francês, na temporada 2017/2018.

Ainda de acordo com o Sport, Neymar, que também está na mira do Barcelona, quer pedir perdão por ter deixado o clube. Já segundo o programa francês Téléfoot, do canal TF1, o Barça fez contato com o PSG para ver se o clube parisiense aceitaria vender o camisa 10. No entanto, até o momento, o presidente Nasser Al-khelaifi não quer vender a sua estrela brasileira.

Segundo informações da emissora, o Barcelona entrou em contato com o PSG há algum tempo. O time catalão queria conhecer as intenções do clube parisiense sobre Neymar. O PSG, rapidamente, fechou a porta para a saída do atacante. Nas mentes dos tomadores de decisão do clube francês, Neymar ainda é declarado intransferível.

