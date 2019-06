O governo Bolsonaro vai acabar com a tomada de três pinos

O presidente Jair Bolsonaro já havia indicado no dia 6 de abril que o seu governo teria que livrar o Brasil “da tomada de três pinos, das urnas eletrônicas inauditáveis e do acordo ortográfico”. Agora, a chamada “tomada do PT” vê uma redução de uso mais próxima: uma norma para revogar a utilização compulsória está sendo preparada.

“A sociedade brasileira, com toda legitimidade, rejeitou a tomada de três pinos”, afirma o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos Alexandre da Costa. O secretário diz que esse padrão de tomada, obrigatório desde 2011, é uma “excrescência”. “Não é só um tema técnico. É um tema que afeta a segurança, a concorrência e a produtividade.”

Contudo, fontes afirmam que uma manifestação do Inmetro sobre o assunto, após pedido feito pelo próprio secretário Costa, foi desfavorável a mais uma substituição de tomadas nas casas e estabelecimentos comerciais brasileiros, além de produtos que circulam no mercado.

O relatório desfavorável à mudança teria sido feita por Ângela Flores Furtado, presidente do Inmetro. Ao apresentar o parecer, no gabinete de Costa no Ministério da Economia, Ângela ainda teria recebido “uma bronca forte a ponto de ter sido percebida nas salas vizinhas”.

Após a bronca, o Inmetro assinou nota técnica ratificando a segurança do padrão brasileiro, mas afirmou que considera “tecnicamente viável a disponibilidade de outro padrão internacional de tomada”. Em nota, Ângela disse: “Hoje existem no mundo 110 diferentes configurações de padrões adotados. Flexibilizar a adoção de outro padrão de tomada preferido pelo consumidor, de acordo com a melhor aderência aos plugues de seus equipamentos eletroeletrônicos, pode ser considerado”.

Costa afirma que não houve mal-estar com a presidência do Inmetro: “O que temos é um debate saudável”.

Tecnologia

Bolsonaro anunciou no domingo (16) que o governo federal estuda uma redução nos impostos sobre a importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares. Os impostos poderiam cair de 16% para 4%.

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro disse que o tema é objeto de estudo no Ministério da Economia para estimular competitividade e inovação. O governo também vai avaliar, de acordo com o presidente, a possibilidade de redução de impostos para jogos eletrônicos.

“Para estimular a competitividade e inovação tecnológica, o governo estuda, via secretaria do Ministério da Economia, a possibilidade de reduzir de 16% para 4% os impostos sobre importação de produtos de tecnologia da informação, como computadores e celulares”, escreveu o presidente no Twitter.

