O Grêmio celebrou os seus 116 anos com um jantar comemorativo em Porto Alegre

O Grêmio comemorou seus 116 anos na noite desta quinta-feira (19), em um grande jantar comemorativo realizado na Casa NTX, em Porto Alegre, para um público de mais de 700 gremistas. O evento contou com a presença de ídolos do passado e do presente, direção e autoridades.

Capitães das grandes conquistas dos últimos anos e eternizados na Calçada da Fama do Tricolor em 2017 e 2019, respectivamente, Maicon e Pedro Geromel prestigiaram a festa ao lado dos zagueiros Kannemann e Marcelo Oliveira. Os quatro atletas estiveram acompanhados dos capitães dos times de Transição, Matheus Frizzo, Sub-20, Natã e Sub-19, João Guilherme e dos técnicos do Transição, Thiago Gomes e Sub-20, Cesar Lopes.

Responsáveis por recolocar o Grêmio na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, as Gurias Gremistas não ficaram de fora. A técnica Patrícia Gusmão e a atacante e capitã Karina Balestra representaram o time feminino, acompanhadas pelo Diretor do Departamento de Futebol Feminino, o ídolo Yura.

O protocolo teve início com a reprodução de um vídeo em homenagem aos 116 anos do Clube oferecido pelo conselheiro Nelson Sirotsky. A homenagem reviveu as principais glórias do Tricolor, até a conquista do tricampeonato da Libertadores, em 2017.

Os comunicadores Mister Pi e Porã Bernardes, oradores do jantar comemorativo, foram responsáveis pela apresentação das autoridades presentes e dos apoiadores do evento, e também puxaram os aplausos para os atletas presentes no festejo.

O presidente do Clube, Romildo Bolzan fez um emocionado discurso. “Não existe orgulho maior do que ser gremista. O que me importa é ver o Grêmio ser capaz de resolver os seus problemas. Não há pessoalidade nenhuma nisso. O Grêmio opera um ambiente extremamente coletivo”, declarou.

O grande momento da noite foi quando, ao som de um acordeon e um saxofone, todos cantaram o hino do Grêmio e entoaram o Parabéns a Você.

