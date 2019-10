O Grêmio desembarcou em Fortaleza e já fez o seu primeiro treino na cidade

Na manhã desta quinta-feira (17), o Grêmio deixou Porto Alegre, em voo fretado, com grupo completo para os próximos dois enfrentamentos no Ceará e Rio de Janeiro. No sábado (19), o time enfrenta o Fortaleza, e na próxima quarta-feira (23), encara o jogo do ano, pela Copa Libertadores, contra o Flamengo.

Na delegação, uma presença gerou mais destaque: Jean Pyerre. O meio-campista, que se recupera de uma lesão, ainda gera otimismo por sua participação na partida decisiva.

A despedida do Clube frente ao seu torcedor, contudo, não foi das melhores. Na última partida antes da viagem, que também marcou último teste dos titulares antes da decisão pela vaga às finais da competição continental, o Tricolor perdeu por 1 a 0, para o Bahia, na noite de quarta (16), na Arena.

Com o resultado, o time de Renato desperdiçou a oportunidade de ingressar no G-4. Com a derrota, o Grêmio estacionou nos 41 pontos. Agora ocupa a sétima colocação.

Com relação aos jogadores que compõem a delegação, há uma preocupação quanto à situação de Luan. O camisa 7 deixou a partida na Arena sentindo fortes no pé direito e será reavaliado na chegada a capital cearense.

Programação

Assim que chegou a Fortaleza, o plantel se dirigiu ao Estádio Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceara Sporting Club, onde realizou seu primeiro treinamento na cidade.

Os atletas que começaram o jogo contra o Bahia fizeram um treino regenerativo e uma corrida leve em volta do gramado. A exceção foi Maicon, que trabalhou com bola junto com os demais. Além dele, a movimentação em campo reduzido, com dois times de oito jogadores, contou com as presenças de Júlio César, Phelipe Megiolaro, Galhardo, Juninho Capixaba, Rodrigues, Paulo Miranda, David Braz, Thaciano, Michel, Darlan, Rômulo, Patrick, Pepê, Luciano e André.

Os atletas voltam a trabalhar na manhã desta sexta-feira (18), novamente na sede do Ceará, quando o técnico Renato Portaluppi encaminhará à equipe que entrará em campo na Arena Castelão.

No sábado, às 17h, ocorre o duelo contra o Fortaleza, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo após o jogo, a delegação embarca em voo fretado com destino ao Rio de Janeiro. A programação dos treinos na cidade maravilhosa ainda não foram divulgadas pelo Clube.