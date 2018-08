O Grêmio encerra nesta segunda os preparativos para o duelo contra o Estudiantes da Argentina pela Copa Libertadores da América

Na tarde passada, o plantel do Grêmio realizou a sua última sessão preparatória antes do embarque para Buenos Aires (Argentina), onde enfrentará nesta terça-feira o Estudiantes na cidade de Quilmes. Trata-se do duelo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A maior parte da movimentação foi realizada com os portões da Arena fechados à imprensa.

Quando os repórteres tiveram o acesso liberado, os atletas que no dia anterior não começaram o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro participavam de um trabalho técnico em campo reduzido, com oito homens pra cada lado, priorizando a movimentação e os passes rápidos. A ausência ficou por conta do atacante Everton.

Correria

Diferente do que ocorre habitualmente, não houve entrevista coletiva após o trabalho. O grupo seguiu rapidamente para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde embarcou para o país vizinho às 20h. O clube optou por atender aos jornalistas após a chegada, já no hotel.

Na tarde desta segunda-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda a última atividade preparatória antes do jogo contra o Estudiantes. O trabalho está previsto para a Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca Juniors, ao lado do famoso estádio da Bombonera.

