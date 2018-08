O Grêmio iniciou a preparação para jogo de domingo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro

Nem o frio intenso e nem a chuva atrapalharam a tarde de treinamentos do Grêmio no CT Presidente Luiz Carvalho. Sob as piores condições do inverno gaúcho, os jogadores do Grêmio fizeram na tarde desta quinta-feira (9) um treino coletivo contra os garotos da equipe sub-20. Dos atletas que estiveram em campo deve sair a base do time que enfrenta o Vitória domingo (12), na Arena, em Porto Alegre.

Enquanto quem jogou na Argentina ficou na academia realizando trabalhos de recuperação, Renato Portaluppi comandou os atletas que não enfrentaram o Estudiantes na última terça-feira (7). O time que enfrentou a equipe de base teve Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Jailson e Cortez; Kaio, Thaciano, Alisson, Douglas e Marinho; Da Silva. Em outro campo, Michel realizou atividades de preparação física, assim como Everton. O meia Thonny Anderson fez corridas ao redor do gramado.

Ainda há duas sessões marcadas antes do jogo contra os baianos. Nesta sexta-feira (10) a atividade será às 9h30min, também no CT Luiz Carvalho. Depois do Vitória o Grêmio emenda uma semana fora do Rio Grande do Sul: decide as quartas de final da Copa do Brasil com o Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira (15), e enfrenta o Corinthians, em São Paulo, no sábado seguinte, pelo Brasileirão.

