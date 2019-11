O Grêmio se reapresentou e já visa o Flamengo pelo Brasileirão

Após emendar uma sequência de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio está de volta aos trabalhos. Com a vitória de 1 a 0 sobre a Chapecoense, no último domingo (10), os atletas receberam folga na segunda (11) e se reapresentaram na tarde desta terça-feira (12) no CT Luiz Carvalho.

Iniciando a semana de preparação para o confronto com o Flamengo que acontece no próximo domingo (17) na Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão, o grupo fez um trabalho físico. Sob orientação dos auxiliares da preparação física, Mário Pereira e Gabriel Alves, os atletas intercalaram trabalhos de força e resistência em um circuito montado no gramado.

Em outro campo, os goleiros Paulo Victor, Julio César, Brenno e Gabriel Grando trabalharam com o preparador Rogério Godoy. O volante Michel correu ao redor do gramado.

Após o treino, o zagueiro David Braz falou em entrevista coletiva. Entre os assuntos, projetou o confronto com o Flamengo e sobre o momento do Grêmio, com cinco vitórias consecutivas.

Seleção Sub-20

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, na tarde desta terça, nova lista de convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Entre os 23 atletas chamados estão três gremistas. O goleiro Adriel, o volante Fernando Henrique e o atacante Guilherme Azevedo.

Os mesmos jogadores foram convocados pelo técnico André Jardine em julho, para a Seleção Sub-18. Guilherme Azevedo e Fernando Henrique também foram listados para a primeira convocação da categoria, em abril. Agora se apresentam no fim do mês para um triangular amistoso a ser disputado contra o Peru e a Colômbia na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro.

O arqueiro tem atuado na disputa da Copa Sul Sub-19. Fernando Henrique participou da recente campanha do Brasileiro Sub-20. Guilherme Azevedo está entre os atletas que ascenderam do Grupo de Transição para o elenco profissional durante a atual temporada.