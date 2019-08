O Grêmio segue a sua rotina de treinos focado no confronto com o Athletico-PR pelo Brasileirão

A tarde desta quinta-feira (22) foi de trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho. O plantel gremista seguiu com a sua preparação para a partida deste sábado (24), contra o Athletico-PR, na Arena, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Visto o confronto decisivo da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (27), o técnico Renato Portaluppi deve escalar um time alternativo para o jogo do final de semana.

Durante a atividade desta quinta, o grupo participou de um treino físico e técnico. Primeiro, o preparador Rogério Dias comandou um trabalho físico com bola. Em seguida, orientados por Renato, os atletas trabalharam finalizações e fechando o treinamento, uma atividade técnica – ataque contra defesa – buscando ajustar a troca de passes e a movimentação da equipe.

O lateral Bruno Cortez não é opção para o técnico gremista, devido a lesão sofrida no último jogo. Já o zagueiro David Braz, poupado no treino de quarta (21), trabalhou normalmente.

Nesta sexta-feira (23), o grupo treina às 9h30min, no CT Presidente Luiz Carvalho, para o trabalho final antes do jogo contra o Furacão, às 17h, no sábado. A primeira parte da atividade será fechada.

Aspirantes

O Grêmio segue sua campanha invicta, já classificado para as semifinais antecipadamente na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta, o Tricolor confirmou a liderança do Grupo C ao bater o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pelo placar de 3 a 1. Os gols gremistas foram anotados por Léo Chú, Jhonata Robert e Guilherme Dantas.

O Grêmio, que somou 13 pontos em cinco partidas, volta a atuar na próxima quinta-feira (29), às 15h, contra o Goiás no CFT em Eldorado do Sul.

