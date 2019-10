O Grêmio treinou com portões fechados para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

O técnico Renato Portaluppi fechou os portões para comandar a primeira parte do treinamento da manhã desta sexta-feira (18), em Fortaleza, quando encaminhou a equipe para o duelo diante do Fortaleza, neste sábado (19), na Arena Castelão, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino foi realizado no Estádio Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceara Sporting Club, mesmo local do trabalho de quinta-feira. Quando o acesso à imprensa foi permitido, por volta das 10h, o grupo realizava o tradicional recreativo que antecede os jogos.

Alguns jogadores não estavam participando, como Geromel, Cortez, Léo Moura e Alisson, assim como Jean Pyerre e Luan. Este último, apenas permaneceu fazendo tratamento no pé direito.

A movimentação foi bastante animada e até contou com a participação do técnico Renato, que atuou em uma das equipes.

Não houve indicativo de qual equipe será colocada em campo amanhã, mas a tendência é que seja um time totalmente reserva, preservando os titulares para o jogo contra o Flamengo, quarta (23), pela Copa Libertadores.

Gurias Gremistas

Após golear por 15 a 0 na semana passada, a equipe feminina do Grêmio entra em campo mais uma vez diante do João Emílio. A partida acontece neste domingo (20), no Estádio Vieirão, às 10h e vale pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho Feminino. Os torcedores que quiserem apoiar as Gurias Gremistas terão entrada gratuita.

O jogo estava marcado anteriormente para às 15h, mas sofreu alteração em função da transmissão de TV. Com isso, a programação de treinos da semana também foi modificada, com atividades acontecendo todos os dias pela manhã, também no Vieirão, palco da partida de domingo.