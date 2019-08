O Inter enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão neste sábado

A bola vai rolar para mais um duelo do Inter no Beira-Rio nesta temporada. Com uma ótima campanha como mandante, o Colorado busca mais três pontos no Campeonato Brasileiro para se aproximar do G4 da competição. O duelo é com o Botafogo, neste sábado (31), às 21h, pela 17ª rodada.

O Inter tem a segunda melhor campanha em casa no Brasileirão, com seis vitórias e dois empates.

Treino

Na véspera da partida contra o Botafogo, a sexta-feira (30) de atividades no Inter esteve marcada pela presença do Chefe da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. Antes do último treinamento, realizado com portões fechados, o grupo de jogadores recebeu uma palestra com orientações sobre o VAR (árbitro de vídeo).

O bate-papo com Gaciba serviu para que os jogadores pudesse tirar dúvidas sobre o VAR, tecnologia que passou a ser usada no Campeonato Brasileiro nesta temporada. Depois disso, os jogadores seguiram para o estádio Beira-Rio para a última atividade.

Mesmo com o trabalho com portões fechados, o time não deve ter grandes modificações. Depois da eliminação na Copa Libertadores, a equipe também centra as atenções na decisão pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (4). Assim, os jogadores considerados titulares serão preservados.

Com relação ao time alternativo, duas ausências estão confirmadas. Natanael e Rithely com problemas musculares estão no Departamento Médico.

Assim, o provável Inter para encarar o Botafogo tem: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Emerson Santos e Erik; Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore, W. Silva e Guilherme Parede; Tréllez.