Seleção Peruana libera convocados e Guerrero fica à disposição para enfrentar o Corinthians

*Valéria Possamai

O Inter poderá ter o centroavante Paolo Guerrero, na partida deste domingo, contra o Corinthians. Após o cancelamento de um dos amistosos da Seleção Peruana, a FPF (Federação Peruana de Futebol) irá liberar os atletas convocados a partir deste sábado. Assim, o peruano retorna para o Porto Alegre ainda neste sábado e vai viajar com a delegação para o enfrentamento na Arena Itaquera.

De acordo com a assessoria do clube, a utilização do centroavante no jogo vai depender de avaliação feita pelos departamentos médico e físico do Clube, mas o que tudo indica deve ser titular no domingo.

Ainda nesta sexta-feira, o Peru tem amistoso contra a Colômbia a ser realizado nos Estados Unidos.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas