A verificação pode ser feita pelo serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. Para isso, é preciso gerar um código de acesso, a partir do número do CPF, data de nascimento e recibos de entrega das duas últimas declarações.

O que fazer

Caso a declaração tenha erros, a correção é simples. É preciso entrar no programa que estão no computador, tablet ou celular, usado anteriormente para fazer o IR de 2019 e clicar no documento enviado à Receita. Na ficha de identificação do contribuinte, é preciso indicar “Declaração Retificadora”.

Se, ao abrir o programa, aparecer alguma mensagem de que há uma nova versão disponível, é preciso fazer a atualização. Para isso, basta clicar em “Atualizar”. O programa será fechado e aberto novamente.

Os lotes de restituição do Imposto de Renda começam a ser pagos pela Receita Federal no mês de junho e vão até dezembro. Ao todo, são sete lotes anuais.

Projetos sociais

A declaração do imposto de renda é obrigatória e todo começo de ano é aquela correria para organizar os documentos e informes necessários para a declaração, que tem como principal objetivo, confirmar se todos os bens e rendas foram devidamente tributados, mas isso as pessoas já sabem. O que a maioria não sabe é que é possível destinar 6% do seu imposto de renda para causas sociais que beneficiam milhões de pessoas sem gastar nada a mais por isso.

Levantamento feito pela Receita Federal confirma esse desconhecimento. No ano passado, apenas 2% do imposto de renda da pessoa física foi destinado (doado) para fins sociais, o equivalente a apenas R$ 119 milhões dos R$ 6,2 bilhões que poderiam ser destinados para as entidades filantrópicas e hospitais, melhorando assim a saúde da população.

A destinação do imposto de renda resulta em aumento do valor destinado no imposto a restituir ou redução do valor destinado no imposto a pagar, em outras palavras, se a pessoa física que optou por fazer a destinação (doação) tiver imposto para restituir, receberá junto com a restituição mais 6% referente à doação realizada. Quem têm imposto a pagar terá abatido do valor total os 6% que foram doados, ou seja, a pessoa física não terá nenhum gasto a mais ao realizar a destinação.

De olho nesse potencial de arrecadação, a Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina), um dos principais complexos de saúde do noroeste paulista, lançou a campanha chamada “Seu Imposto Vale um Sorriso”, baseada no portal on-line que possibilita e facilita o processo de doação para os projetos do Hospital de Base e Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto.

Dois projetos do complexo já foram aprovados e estão aguardando as doações para saírem do papel. Um é voltado para os idosos e outro ao câncer juvenil.

“Por ano, realizamos mais de 800 mil atendimentos, dos quais, cerca de 700 mil são de usuários do SUS não só da nossa região, mas de todo o País”, afirma o médico Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme. “Temos uma enorme responsabilidade para com esta população e queremos sempre melhorar nosso atendimento, por isso, o dinheiro do imposto de renda é fundamental”, completou a diretora administrativa do Hospital de Base, dra. Amália Tieco.