O Peru venceu o Chile por 3 a 0 em Porto Alegre e vai disputar com o Brasil a final da Copa América

Em noite fria em Porto Alegre, o Peru venceu o Chile, atual bicampeão da Copa América, por 3 a 0 e se classificou à decisão do torneio. Édison Flores, Yoshimar Yotún e Paolo Guerrero marcaram os gols da partida, na noite desta quarta-feira (3), na Arena do Grêmio.

Agora, a equipe peruana decidirá, no domingo (7), às 17h, o título com o Brasil, que venceu a Argentina por 2 a 0 na terça (2). Os dois times já se enfrentaram na fase de grupos. Na ocasião, a Seleção Brasileira venceu por 5 a 0.

Um dia antes, o Chile irá disputar o terceiro lugar com a Argentina na Arena Corinthians, às 16h.

A grande vitória sobre os chilenos faz os peruanos alcançarem sua melhor campanha na competição desde 1975, quando ficarem com o título pela segunda vez – o outro foi em 1939.

O Chile tentava ser o segundo tricampeão na história da competição – algo que só a Argentina conseguiu em 1945, 1946 e 1947.

Jogo

Contrariando as expectativas, o Peru começou a partida em alta intensidade, marcando a saída de bola do Chile. Logo nos primeiros minutos, Cueva desperdiçou ótima chance em jogada iniciada por Guerrero. Surpreendidos, os chilenos não conseguiam criar e sair para o jogo, com exceção de uma triangulação que resultou em chute de Aránguiz para fora. E a pressão peruana deu resultado. Aos 20, Cueva cruzou da direita, Carrillo desviou e Flores, de trivela, abriu o placar.

Mesmo depois do gol, a seleção peruana manteve o controle das ações. E a boa atuação foi premiada com um “presente” do goleiro rival. Arias abandonou o gol para buscar bola lançada na lateral-esquerda, mas acabou driblado por Carillo. Yotún, ex-Vasco, recebeu o passe e encheu o pé em direção ao gol aberto para ampliar a vantagem. O Chile teve a chance de diminuir no final da primeira etapa com Fuenzaliza, que pegou de primeira a sobra de escanteio, mas Gallese faz uma grande defesa e salvou os peruanos.

Na volta do intervalo, Rueda lançou o atacante Saga no lugar de Fuenzalida e o Chile mudou de postura. Mais agressivo, o Chile foi em busca do gol e chegou perto com Sánchez, que mandou uma bola na trave. Aránguiz, Sánchez e Isla pararam nas boas defesas de Gallese, que se redimiu da má atuação contra o Brasil. O Peru esperava as chances de contra-ataque, puxados por Carillo e ficou perto do terceiro duas vezes com Cueva e Yotún.

A noite não era chilena. O amplo domínio da posse de bola e mais que o dobro das finalizações que os rivais não surtiram efeito e a bola insistiu em não entrar. Os peruanos souberam administrar a vantagem nos minutos finais. Para coroar a festa da animada torcida alvirrubra, com direito a gritos de Olé, Guerrero fez o terceiro e decretou a classificação para uma decisão de Copa América, depois de quatro décadas para torna-se o maior artilheiro do torneio em atividade, com 13 gols. Antes do fim, Gallese ainda defendeu pênalti cobrado por Vargas, com paradinha.

Ficha técnica

Chile: Arias, Isla, Medel, Maripán (Castillo), Beausejour, Pulgar, Aránguiz, Vidal, Fuenzalida (Sagal), Alexis Sánchez e Vargas. Técnico: Reinaldo Rueda.

Peru: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Carillo (Polo), Cueva (Ballón), Flores (Christofer Gonzáles) e Paolo Guerrero. Técnico: Ricardo Gareca.

Arbitragem: Wilmar Roldan (COL), auxiliado por Alexander Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL).

VAR: Andres Rojas (COL).

