O preço do etanol nos postos de combustíveis caiu 2% na semana passada. O diesel e a gasolina também baixaram

Dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) indicam que os preços dos combustíveis nos postos do País recuaram na semana. A baixa ocorreu após a Petrobras anunciar um corte nas cotações do diesel e da gasolina em suas refinarias, no final da semana passada.

O valor médio do diesel nas refinarias da Petrobras foi reduzido em 6% a partir do sábado, enquanto na gasolina o recuo foi de 7,16%, em movimento que acompanhou a baixa nos preços internacionais do petróleo em maio.

Nas bombas, no entanto, a maior retração nesta semana foi do valor do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina, com baixa de 1,99%, para em média 2,859 reais por litro, segundo a ANP.

O movimento nos preços do etanol acontece em meio à fase inicial da safra 2019/20 – até o dia 15 de maio, 236 usinas já estavam em operação no Centro-Sul do Brasil, com expectativa de que mais 11 unidades iniciassem a produção até o final do mês, segundo dados da Unica (União da Indústria da Cana-de-Açúcar).

Na gasolina, houve uma redução média de 0,64% nos preços praticados nos postos brasileiros, para 4,520 reais por litro. Já o diesel, combustível mais utilizado do país, viu as cotações caíram 0,25% na comparação semanal, para 3,645 reais por litro, de acordo com a ANP.

O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores depende de distribuidores, revendedores e impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição da gasolina vendida nos postos.

Resolução

A diretoria da Agência Nacional de Petróleo aprovou a resolução que regulamenta o novo PMQC (Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis). De acordo com o órgão regulador, 100% dos postos revendedores e distribuidoras serão contemplados no documento.

As distribuidoras passam a ter os produtos monitorados em suas bases e a ter amostras coletadas, obrigatoriamente, pelo menos uma vez ao mês. Os chamados TRR (transportadores-revendedores-retalhistas, agentes que vendem, a granel, óleo diesel automotivo, óleo lubrificante e graxa), por sua vez, terão amostras coletadas Ao menos uma vez por semestre.

Em abril de 2019, segundo a ANP, o índice de conformidade era de 98,1% para a gasolina, 98,2 % para o etanol e 95,5 % para o óleo diesel.

A agência informou que manterá a supervisão do PMQC, realizando o sorteio dos postos, TRRs e distribuidoras a serem monitorados, entre outras tarefas – como estabelecer requisitos técnicos mínimos dos laboratórios independentes de monitoramento e realizar programas interlaboratoriais obrigatórios anualmente com os vencedores das licitações.

Em uma etapa futura, a ANP informou que prevê desenvolver um aplicativo que permitirá aos consumidores acompanhar o desempenho do posto revendedor quanto à qualidade dos produtos comercializados.

(Marcello Campos)