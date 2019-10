O procurador que tentou matar uma juíza foi internado

O procurador Matheus Carneiro Assunção, que tentou matar a faca a juíza Louise Filgueiras na sede do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo (SP), no último sábado (5). O juiz federal Fernando Toledo Carneiro atendeu a um pedido da defesa e determinou a internação naquele mesmo dia.

Os advogados Leonardo Magalhães Avelar e Taisa Carneiro Mariano apresentaram petição requerendo a substituição da prisão preventiva pelo tratamento psiquiátrico. Na sexta-feira (4), em audiência de custódia na 1ª Vara da Justiça Federal, a juiza Andreia Moruzzi havia determinado sua ida para o Complexo Prisional de Tremembé.

“A Justiça Federal teve a sensibilidade necessária e agiu de forma rápida e acertada para preservar a integridade física e mental de Matheus. Essa era a única opção médica viável para o caso”, declarou o advogado.

Assunção deve ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado. Segundo o atestado feito pelo médico Orestes Forlenza, constatou-se “presença de alucinações auditivas imperativas, abalos mioclônicos intermitentes, sem alteração de consciência, crises focais ou grande mal”. A hipótese médica é de que tenha havido transtorno psicótico.

O caso aconteceu na última quinta-feira (3), quando Matheus Assunção atacou a juíza com uma faca de cozinha, antes de ser detido pela segurança. A vítima escapou sem graves ferimentos. A Polícia Federal fez uma prisão em flagrante.

Segundo o relato de funcionários que presenciaram o ataque, o promotor parecia estar fora de si quando gritou que precisava “fazer o que [o ex-procurador-geral da República Rodrigo] Janot não fez” e que estava ali para “acabar com a corrupção”.

Ele havia comparecido à Corte para participar do 2° Congresso de Combate à Corrupção na Administração Pública. O procurador deixou o público no meio do evento e, por meio das escadarias, entrou em algumas salas do prédio até encontrar alguém. Louise Filgueiras estava no gabinete do juiz Paulo Fontes, que se encontrava em férias, quando foi surpreendida por Assunção.

Afastamento

A 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo determinou que o Hospital das Clínicas envie informações detalhadas sobre os procedimentos de internação e o estado clínico do procurador. Por determinação judicial, ele foi internado na instituição. Também foi aberto incidente de insanidade mental. A decisão é da juíza federal Andréia Costa Moruzzi.

Ela estipulou as seguintes medidas cautelares com relação a Matheus Assunção: monitoramento eletrônico, com a colocação da tornozeleira “em momento oportuno” – após o recebimento das informações médicas solicitadas ao hospital; suspensão do exercício da função como procurador da Fazenda Nacional, com a devolução da carteira funcional; entrega do passaporte; e o recolhimento de eventual porte de arma, com a suspensão do respectivo registro, caso haja autorização em nome do investigado.

A carteira, o passaporte e eventual porte de armas deverão ser entregues em Juízo, no prazo de 48 horas, pelo curador nomeado.

Deixe seu comentário: