“O Queiroz cuida da vida dele, eu cuido da minha”, diz Bolsonaro na China

“O Queiroz cuida da vida dele e eu cuido da minha”. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao responder nesta quinta-feira (24) se esperava que Fabrício Queiroz, o ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), ainda estivesse negociando cargos na Câmara e no Senado, conforme revelou o jornal O Globo nesta quinta-feira. Contrariado por ter sido questionado sobre o tema, Bolsonaro ameaçou encerrar a entrevista. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

O presidente voltou a demonstrar incômodo com as perguntas sobre o caso. “Alguém tem que ir atrás dele. Tem um ódio bobo, essa coisa que tem uma fila de cargos. Se conversou com o amigo dele, foi amigo da onça e gravou”, disse

Indagado se a Justiça não deveria se ocupar do ex-assessor: “Já está se ocupando. Prestou depoimento por escrito ao MP.”

O presidente confirmou ter conversado com “quatro ou cinco” parlamentares do PSL, “há uns dez dias”, sobre a crise partidária: “Tenho direito, são do meu partido”. O presidente voltou a dizer que o desfecho desta crise pode ser sua saída do PSL.

Queiroz é investigado pelo Ministério Público do Rio por suposta prática da rachadinha – quando os servidores comissionados devolvem parte dos salários. Ele esteve no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio entre 2007 e 2018 e, no período, emplacou sete parentes na estrutura.

Influência

Procurado pelo jornal O Globo, Queiroz admitiu, por nota, que mantém a influência por ter “contribuído de forma significativa na campanha de diversos políticos no Estado do Rio de Janeiro”.

A assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou nota na qual questiona a autenticidade do áudio e afirma que o senador não tem mantido contato com Queiroz. “O senador Flávio Bolsonaro não mantém qualquer contato com Fabrício Queiroz há quase um ano. O áudio comprova que seu ex-assessor não possui qualquer influência junto ao gabinete do senador, tanto que sugere ao suposto interlocutor buscar outros caminhos para ter acesso a cargos”, disse.

No áudio, Queiroz demonstra conhecer o funcionamento do gabinete de Flávio Bolsonaro e sugere que o interlocutor poderia procurar parlamentares que frequentam o local para tratar de nomeações.

“Tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. Vinte continho aí para gente caía bem para c*, meu irmão, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Só chegar lá e, pô cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e senadores, pessoal para conversar com ele, faz fila. Só chegar lá e, pô meu irmão, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí, salariozinho bom desse aí, cara, para a gente que é pai de família, cai como uma uva.”