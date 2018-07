O Real Madrid mandou um representante a Santos para negociar com o pai de Neymar

Após perder Cristiano Ronaldo para a Juventus, o Real Madrid está focado na missão de trazer um novo astro para seu elenco. E o nome de Neymar, desejo antigo, é um dos mais fortes nos bastidores. Nos últimos dias, o clube merengue enviou um representante oficial a Santos, onde está a família do atacante, com um objetivo claro: ir atrás de Neymar da Silva Santos, pai e empresário de Neymar Jr, para estabelecer contato e negociar uma possível transferência, conforme apurou o GloboEsporte.com junto a fontes próximas à situação.

O representante é Juni Calafat, que cuida dos negócios sul-americanos do Real – ele que liderou as contratações de Vinicius Jr e Rodrygo, por exemplo. As conversas estão em andamento.

O caso, no entanto, é bem complicado. Como não existe multa rescisória para deixar o PSG e o contrato vai até o meio de 2022, o principal obstáculo do Real Madrid é convencer – ou fazer Neymar convencer – o xeque Nasser Al-Khelaifi a negociar seu principal jogador. E neste momento isso parece improvável.

Um ano atrás, Neymar protagonizou uma grande polêmica envolvendo seu futuro. Decidiu deixar o Barcelona e viu o PSG pagar a multa rescisória de 222 milhões de euros para contratá-lo. A chance de deixar a sombrar de Messi e o projeto desafiador falaram mais alto.

Agora há uma diferença crucial: não existe multa rescisória para que ele saia do PSG – na França isso não é permitido. Ou seja, o fiel da balança é Nasser Al-Khelaifi. Para o craque deixar o clube, terá de convencer o dono. E por que o poderoso xeque árabe aceitaria vender seu camisa 10, que lhe custou o maior investimento da história do futebol, depois de apenas uma temporada?

“Talvez não nesta próxima janela, mas acho que em algum momento essa ida dele para o Real Madrid vai acontecer”, disse uma fonte próxima ao jogador.

Neymar tem bom ambiente no elenco do PSG e muita amizade principalmente com os brasileiros – Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos. Porém, há dois pontos que o incomodam no futebol francês: a falta de competitividade no âmbito nacional e a violência exagerada. O camisa 10 apanhou bastante na temporada e enxerga certa conivência da arbitragem, ao contrário do que acontece na Espanha, por exemplo.

Namoro antigo

A relação de Neymar com o Real Madrid é antiga. Aos 13 anos, passou por um período de testes no centro de treinamento do clube e foi aprovado, mas decidiu voltar ao Brasil. Aos 16, quando se profissionalizou, outra vez veio à tona o interesse dos espanhóis, e houve nova negativa. E a vez em que o casamento ficou mais próximo foi em 2013, com uma proposta ainda mais vantajosa do que a do Barcelona, mas o craque acabou optando pelo time catalão – o pai dele, por sinal, preferia o Real naquela ocasião. Apesar desse histórico, um continuou no radar do outro. Tanto é que a diretoria merengue voltou a abrir conversas com o pai de Neymar no fim do ano passado.

“A verdade é que existe uma relação mal resolvida entre Neymar e Real Madrid”, afirmou outra fonte próxima ao craque.

Neymar está com 26 anos e tem contrato com o Paris Saint-Germain por mais quatro temporadas. Ele curte férias após ser eliminado com o Brasil nas quartas de final do Mundial, após derrota para a Bélgica.

