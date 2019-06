O técnico do Paraguai brinca com vaga “no rebote” e indica valentia para vencer o Brasil

O Paraguai chega às quartas de final da Copa América para enfrentar o anfitrião e um dos favoritos ao título após ter somado apenas dois pontos, sem uma vitória sequer, na fase de grupos. A vaga veio só de “rebote”. Mas o duelo com o Brasil na quinta-feira, às 21h30min, na Arena do Grêmio, não assusta o técnico Eduardo Berizzo.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o argentino que comanda o rival da Seleção brincou ao dizer que “nem vê” os números de sua equipe na competição. Em seguida, valorizou a campanha do Paraguai no grupo mais difícil da Copa América. E mesmo ainda sem vencer.

“O que faço com os números? Nem os vejo”

“Sabemos valorizar o que fizemos, a classificação teve um grande significado. Integramos o grupo mais difícil da Copa, contra dois rivais como Argentina e Colômbia. Talvez contra o Catar poderíamos ter nos imposto. A análise tem que ser cuidadosa. Conseguimos mais pontos que as quatro equipes eliminadas. Ter empatado com a Argentina nos premia. Nos classificamos com certo rebote, mas vendo o que passou, não foi tanto de rebote”, diz o treinador.

O retrospecto na edição atual da Copa América não é o único “fantasma” a pairar sobre o Paraguai. A seleção tem apenas uma vitória em 18 jogos pela competição recentemente – contra a Jamaica, em 2015. Em contrapartida, eliminou o Brasil duas vezes nos pênaltis.

Nada disso entra na cabeça de Berizzo. O treinador traça um plano para tentar parar a equipe de Tite, com inspiração na atuação da Venezuela no empate em 0 a 0. De acordo com ele, é preciso ser “valente” e saber ficar com a bola para escapar da pressão e se defender sem correr riscos.

“Temos que estar próximos, ser agressivos, não perder no um contra um. É dever da equipe, sendo solidários, com muita precisão nas distâncias para ajudar uns aos outros. Precisamos ser valentes, sair para jogar. Passar da defesa ao ataque muito rápido”, analisa.

A escalação provável do Paraguai tem: Gatito Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Santiago Arzamendia; Hernán Pérez, Richard Sánchez, Celso Ortiz e Matías Rojas; Óscar Romero e Miguel Almirón.

Brasil e Paraguai se enfrentam às 21h30min desta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da Copa América. O jogo terá transmissão ao vivo na TV Globo e no GloboEsporte.com. O SporTV também transmite ao vivo a partida.

Deixe seu comentário: