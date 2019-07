Telescópio espacial Tess, da Nasa, já descobriu 21 exoplanetas em um ano

Lançado pela Nasa, a agência espacial norte-americana, em abril de 2018 como substituto do telescópio espacial Kepler, o Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite) tem a missão de continuar vasculhando o céu em busca de exoplanetas – e a agência espacial acaba de revelar que ele já permitiu a descoberta de 21 planetas que orbitam estrelas além do nosso Sol.

“O Kepler descobriu o incrível resultado de que, em média, todo sistema estelar tem um planeta ou planetas ao seu redor. O Tess dá o próximo passo: se os planetas estão em toda parte, vamos encontrar aqueles orbitando estrelas próximas, porque eles são os que podemos já agora observar com os telescópios terrestres e espaciais existentes”, disse Padi Boyd, cientista do Tess na Nasa.

Além de exoplanetas, o Tess também é capaz de observar asteroides e cometas, até mesmo em outros sistemas estelares, por sinal, sendo bem mais poderoso do que seu antecessor já aposentado. Ainda, o Tess também observa supernovas.

“O ritmo e a produtividade do Tess em seu primeiro ano de operação ultrapassaram em muito nossas esperanças mais otimistas para a missão. Além de encontrar um conjunto diversificado de exoplanetas, o Tess descobriu um tesouro de fenômenos astrofísicos, incluindo milhares de objetos estelares violentamente variáveis”, declarou George Ricker, principal investigador do Tess no MIT.

E os cientistas podem se preparar para contar com o Tess por mais tempo: a Nasa revelou que a missão do telescópio espacial será estendida em pelo menos dois anos. O Tess passou seu primeiro ano examinando a visão do céu do hemisfério sul do planeta, e agora já virou suas câmeras para capturar o que o hemisfério norte observa.

E quando o James Webb for lançado, este que será o sucessor do telescópio espacial Hubble, o Tess terá papel importante: como ele é focado em estrelas muito brilhantes localizadas relativamente perto da Terra, ele vai identificar e priorizar estrelas cuja variação de brilho indique que por ali existem potenciais exoplanetas, para que o James Webb os estude mais detalhadamente. Ele deverá ser lançado em 2021 será capaz de estudar as atmosferas dos planetas, o que é um passo importante na avaliação da habitabilidade desses mundos.

SpaceX

O veículo Starhopper da SpaceX fez um salto de 20 metros no teste do foguete propulsor em Boca Chica Beach, no Texas, anunciou nesta sexta-feira (26) o fundador da companhia Elon Musk. “Bem-sucedido o voo de teste de Starhopper”, escreveu Musk no Twitter. “As torres de água podem voar, já, já!”.

O Starhopper, um cilindro grande e chato com três pernas e envolvido em aço inoxidável e com a aparência de um tanque de água, tem o propósito de testar tecnologias que serão cruciais no programa Starship e Super Heavy da SpaceX. A empresa de Musk assumiu a liderança na concorrência de empresas privadas que testam tecnologias no marco da abertura comercial da exploração espacial iniciada pela Nasa na última década.

