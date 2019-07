O vice-presidente do Barcelona nega possível negociação com Neymar

Durante o tour de pré-temporada do Barcelona na Ásia, o vice-presidente do clube catalão, Jordi Cardoner, garantiu que não houve qualquer contato para costurar uma possível transferência envolvendo o retorno de Neymar ao Camp Nou.

Em entrevista, Cardoner reclamou dos inúmeros boatos e especulações acerca do assunto e afirmou que Neymar é um grande jogador, mas que no momento não é de extremo interesse do clube.

“O presidente disse que não há um ‘caso Neymar’. Está se falando muito sobre isso e parece que o jogador não está se sentindo bem no seu clube, mas nós não fizemos proposta alguma”, disse o dirigente.

A situação envolvendo o craque brasileiro parece estar longe de ter um fim. Leonardo, diretor de futebol do PSG (Paris Saint-Germain), e Thomas Tuchel, técnico da equipe, admitiram que o jogador quer deixar o clube, mas ao que parece nenhuma proposta foi suficiente para fazer o time francês liberar o camisa 10.

Investigação

A pedido do Fisco espanhol, a Receita Federal brasileira iniciou na sexta-feira (19) uma nova investigação sobre os contratos de Neymar na época em que ele jogava no Barcelona.

Na semana passada, o jornal Mundo Deportivo informou que as autoridades fiscais da Espanha cobram 35 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em impostos não pagos pelo jogador.

Em nota, a Receita Federal do Brasil afirmou que não comenta casos de contribuintes específicos em “razão do sigilo fiscal”.

Já é a terceira vez em que a Receita investiga contratos de Neymar. Nas outras vezes, ele foi multado, em 2016, no valor de R$ 460 mil e pagou a quantia. No caso mais recente, o craque foi multado em R$ 69 milhões após decisão do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) em um processo por sonegação fiscal no qual ainda existe recurso pendente.

Jogadores mais valiosos

Alguns jogadores de futebol não renovaram os seus contratos com os clubes em que atuavam e estão disponíveis no mercado para negociação. O jogador mais valioso sem contrato é Yacine Brahimi. O atacante é avaliado em 21 milhões de euros (R$ 88 milhões). Ele estava no Porto. A imprensa europeia acredita que o próximo destino do atleta seja a Roma.

Mario Balotelli é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 84 milhões). O italiano estava no Olympique de Marselha, e o Parma tem interesse na sua contratação.

Sturridge deixou o Liverpool e ainda não anunciou o seu próximo destino. O inglês é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 63 milhões).

O atacante inglês Danny Welbeck é outro livre no mercado. O jogador estava no Arsenal e é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 50,5 milhões).

