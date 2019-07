Objetivos da ONU começam a ser trabalhados nas escolas de Porto Alegre

A partir de agora, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para 2030 da ONU começará a ser trabalhado como educação ambiental nas escolas da capital gaúcha. A nova coordenadora da Unidade de Educação Ambiental (Unea) da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smams), Cibele Carneiro, destacou que a meta é agregar os ODS em todas as atividades do setor e contribuir com a difusão da Agenda 2030 na cidade.

“Os ODS foram construídos a partir de uma consulta global a mais de 7 milhões de pessoas. E o Brasil, além de ser signatário da agenda, teve papel de destaque neste planejamento lançado em 2015. Mesmo assim, poucas são as pessoas que têm conhecimento desta abrangente diretriz, cujo objetivo central é promover o desenvolvimento sustentável”, esclareceu.

Durante esta quarta-feira (3), a primeira atividade aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Íris do Amaral. A Smams, por meio da Unea, abordou o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, com crianças de 6 a 10 anos. Este objetivo trata do consumo e produção responsáveis e tem como meta a redução substancial da geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

Na ocasião, os alunos compartilharam experiências, brincaram de separar resíduos em lixeiras adequadas em um painel de ímãs e receberam certificados de Agente Ambiental Mirim, para se sentirem empoderados a multiplicarem os conhecimentos.

