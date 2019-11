Porto Alegre Obras na avenida Ernesto Neugebauer alteram terminal de ônibus

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Itinerários das linhas e o terminal central não sofrerão alterações. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Itinerários das linhas e o terminal central não sofrerão alterações. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A partir desta segunda-feira (2) o atual terminal de ônibus das linhas 701- Vila Farrapos/Voluntários; 704 – Humaitá e 704.1 – Humaitá/AJ Renner/Dona Teodora será deslocado em cerca de 180 metros na extensão da avenida Ernesto Neugebauer, do atual ponto junto da avenida José Pedro Boéssio para o espaço localizado próximo da avenida Parque Industrial Benópolis. A mudança acontece em razão de obras na própria avenida Ernesto Neugebauer. Os itinerários das linhas e o terminal central não sofrerão alterações.

Os usuários das três linhas já estão sendo avisados sobre as mudanças com informações em cartazes no interior dos ônibus e também em reuniões com a comunidade. Agentes de fiscalização de transporte da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizarão o monitoramento da alteração para uma melhor orientação à população. Mais informações pelo fone 118.

Unificação

A EPTC comunica, também, que a partir desta segunda-feira, 2, haverá alteração no atendimento das linhas de ônibus 340 – Jardim Botânico e 438 – Santana, das 20h às 23h30, dos dias úteis, dando origem à a linha 4382. Será a mesma operação dos domingos e feriados, já em funcionamento. O terminal do bairro permanece na rua Felizardo Furtado x Felizardo, ao lado da Escola Superior de Educação Física da Ufrgs, bairro Jardim Botânico. O terminal Centro fica localizado ao lado do Mercado Público.

