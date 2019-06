Odair Hellmann aproveita a temporada em Atibaia para promover “testes” no Inter

A quarta-feira (26) do Inter em Atibaia esteve marcada por alguns testes entre os jogadores. O técnico Odair Hellmann aproveita a temporada de treinamentos para encontrar e testar alternativas para as posições do time.

Ao contrário de terça (25), a programação desta quarta previu apenas um trabalho na parte da manhã, visando a recuperação física dos atletas. No primeiro treino no gramado, os jogadores realizaram atividade de ataque contra a defesa. Com superioridade numérica de jogadores ofensivos.

O comandante colorado vem aproveitando a temporada de treinamentos para buscar novas alternativas para as posições. Neste trabalho, Zeca foi testado na lateral-esquerda, assim como, Neilton no meio-campo, Patrick de ponta, e Rafael Sobis pelos lados do campo.

Ainda quanto às posições, a comissão técnica aposta na recuperação de Santiago Tréllez. O centroavante, que sofreu de uma tendinite no primeiro semestre, está recuperado e ganhará mais entrosamento com o time na realização desta inter-temporada.

O grupo de jogadores volta aos trabalhos nesta quinta-feira (27). Na sexta-feira (28), acontece o primeiro jogo-treino diante do Pouso Alegre. O segundo ocorre no sábado (29), contra o Atibaia, data em que o time gaúcho retorna para Porto Alegre.

Chance

Com a saída de Iago, os jovens Erik e Leonardo Borges ganharam chance no time profissional. Ambos da lateral-esquerda, foram integrados aos treinos do profissional em Atibaia, e querem aproveitar a temporada para estarem prontos, caso surge uma vaga no segundo semestre.

“Temos que entender que tem jogadores experientes na nossa frente, mas vamos trabalhar pra ajudar quando a oportunidade surgir. Sou um jogador mais defensivo, fecho bem o espaço, mas não abro mão de atacar. Sei que tenho que trabalhar, pois ainda tenho muito a evoluir. Estamos nos preparando bem, trabalhando muito, conhecendo o grupo. Serão jogos decisivos no retorno e precisamos estar prontos para ajudar”, destaca Leonardo Borges.

