Odair revela comemoração do goleiro Alisson com elenco do Inter após conquista da Champions League

*Valéria Possamai

O sábado foi de título de campeão para um ex-goleiro do Inter. Alisson, titular do Liverpoll, foi um dos nomes da conquista do time da sexta taça da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Após o triunfo sobre o Tottenham, ainda no vestiário do Estádio Olímpico de Madrid, o jogador que surgiu para o futebol no Inter dividiu as emoções do título com o ex-clube, conforme revelou o técnico Odair Hellmann em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Avaí.

“Ele fez uma live no vestiário após a conquista e o D’Alessandro colocou ela para o grupo. Ele tem essa conexão com o clube. Está sempre assistindo os jogos e nos mandando fotos”, disse o comandante colorado.

Ainda, durante a questão sobre Alisson, Odair fez questão de ressaltar os méritos do trabalho dos preparadores de goleiros do colorado: “O trabalho dos preparadores de goleiros tem dado muito resultado”.

Além da conquista da taça, o gaúcho deixou seu nome em uma seleta marca atingida por goleiros brasileiros. Se tornou o terceiro atleta do Brasil a erguer a taça da Champions e não levar gols na decisão. Além dele, apenas Dida, com o Milan em 2003 e Júlio César, com a Inter de Milão em 2010, atingiram tal feito.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

