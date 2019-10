Oficina ensina transformar ideias em negócios e projetos

No dia 26 de outubro, das 08h30 às 13h, na casa autogerida Simplify (Av. Bastian, 121 – Porto Alegre), ocorre a oficina “Faça acontecer: transformando ideias em negócios” destinada a quem quer transformar ideias em negócio ou projeto. As facilitadoras são Elisiane Paim, da Insight – Desenvolvendo Pessoas, Carreiras e Negócios e Daiany Rodrigues, consultora de negócios.

Segundo elas, o programa contempla estudantes, gestores, artistas e pessoas que queiram empreender econômica ou socialmente, mudar o modelo de negócio, lançar novos produtos, apresentar seu negócio a um investidor, e interessados em desenvolver quaisquer ofertas ao público.

Segundo Elisiane, quem não sabe por onde começar, precisa ter em mente que, ao nascer, um novo negócio ou projeto tem na entrega de valor o seu maior propósito. Contudo, pondera Daiany, para que a entrega seja efetiva, é necessário que o empreendedor pense e mapeie diversas áreas do negócio quais sejam elas quem serão os clientes, os canais e relacionamento, as atividades-chave, os recursos essenciais, os parceiros de negócios, a estrutura de custos e as fontes de receita.

O conteúdo da Oficina inclui Inovação em modelos de negócios, Produto Mínimo Viável (MVP), Business ModelCanvas, a prática de construção de um modelo de negócio/projeto utilizando o Canvasecomo apresentar um PITCH (ferramenta usada por empreendedores para vender o negócio de sua empresa). Os participantes terão um bônus de uma hora de mentoria para a construção do modelo de negócio/projeto.

Informações e inscrições pelo site do Sympla (link https://www.sympla.com.br/oficina-faca-acontecer-transformando-ideias-em-negocios__678898) e pelos telefones (51) 99428-8852 ou (51) 99962-3887.

As facilitadoras

Elisiane Paim – Administradora, especialista em Dinâmica dos Grupos pela SBDG, Executive Coach certificada pela 3UP, pós-graduanda em Liderança Coaching e Gestão de Pessoas pelo SENAC.

Proprietária da Insight – Desenvolvendo Pessoas, Carreiras e Negócios, tem dez anos de experiência em cargos de Liderança e Gestão na Unimed Porto Alegre. Atuou também como Especialista em Empreendedorismo, no Sebrae, sendo responsável pelo desenvolvimento da gestão de empresas e fomento ao empreendedorismo. Possui experiência acadêmica, tendo atuado como professora no grupo IERGS/UNIASSELVI.

Daiany Rodrigues – Administradora de empresas pela UniRitter e especialista em Gestão de pequenos negócios pela FIA/SP, é consultora de negócios e fomenta o Empreendedorismo Feminino como Multiplicadora do Programa Ela Pode com apoio do Google, iniciativa do Instituto Rede Mulher Empreendedora.Tem experiência de 12 anos como Analista de Negócios do Sebrae RS na Plataforma de Atendimento à empresários, promovendo Rodadas de Negócios e capacitações através da articulação de parcerias com Associações Comerciais, Prefeituras e CDLs da Região Metropolitana.