Oficinas e atividades do Sistema Farsul atraem produtores e indicam boas perspectivas de público

Os três primeiros dias de Expointer registraram uma intensa movimentação no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No primeiro final de semana de feira, mais de 108 mil pessoas visitaram as diversas atrações espalhadas pelo parque, dos pavilhões de animais, provas equinas, área de máquinas e da agricultura familiar. Na visão de Francisco Schardong, diretor e presidente da comissão de Exposições e Feiras da Farsul, a Expointer 2016 apresenta um bom potencial. “Apesar do público ter sido um pouco menor que no ano passado neste primeiro final de semana, o brilho se mantém o mesmo. A partir de hoje se iniciam os leilões e julgamentos, e aí poderemos fazer uma avaliação mais completa da feira. Destaco o setor de máquinas, que está bem movimentado e com boas perspectivas”.

Para o superintendente do Senar-RS, Gilmar Tietböhl, as oficinas oferecidas pela instituição no parque estão consolidando a popularidade do ano passado. “A Expointer é uma das grandes oportunidades do ano em que nos aproximamos ainda mais do produtor rural, mostrando que ele pode se capacitar e crescer através dos cursos oferecidos pelo Senar-RS. Nesses primeiros dias, tivemos um fluxo muito grande de pessoas tanto nas oficinas quanto no Pavilhão Internacional”, afirma Tietböhl.

A avaliação do diretor técnico do Sebrae-RS, Ayrton Pinto Ramos, é de que o Salão do Empreendedor Rural, promoção do programa Juntos Para Competir – parceria entre Farsul, Senar-RS e Sebrae/RS –, continuará a atrair um número significativo de produtores: “A proposta do Juntos neste ano é voltada ao atendimento do produtor rural no que tange à técnica, conhecimento, formação da cadeia produtiva, mas principalmente no que diz respeito à rentabilidade do negócio. Nosso desafio é mudar esse olhar tradicional do produtor, trazendo um algo a mais”, diz Ramos.

José Alcindo de Souza Ávila, superintendente da Casa Rural, destaca que analisar o clima da Expointer é importante para projetar novos negócios “A Expointer é consagrada como uma amostra do que está por vir, porque as exposições e feiras do interior são muito baseadas no que se vê e no que se faz na Expointer. Comercialmente, eu acho que, até por uma questão de prudência, o produtor rural vai ser mais estratégico na hora de fazer investimentos neste ano. Mesmo assim, teremos uma grande feira”, afirma.

Comentários