Olho neles

Segue o grande mistério do Ministério da Justiça (logo a pasta!). Por que o sigilo sobre os nomes dos integrantes do grupo de trabalho, criado pelo ministro Sérgio Moro, que estuda a redução da carga tributária sobre o cigarro? A Coluna recorreu à Lei de Acesso à Informação e obteve resposta negativa da chefia de Gabinete da Secretaria Nacional do Consumidor, subordinada ao ministério. Os interesses são da Souza Cruz, maior fabricante de cigarros do Brasil. Mas o caso irritou o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Que segredo…

De acordo com a resposta na LAI da pasta, o “Processo SEI nº 08001.001194/2019-81 encontra-se classificado como restrito, por tratar-se de documento preparatório”.

… é esse?

Ocorre que a nossa reportagem não questiona o conteúdo de documento vindouro, apenas a composição do grupo. E a pasta é reticente.

Contra o GT

A União gasta R$ 57 bilhões por ano do orçamento da saúde com tratamentos de doenças pulmonares oriundas do tabaco, e a Economia precisa arrecadar mais.

Buzinaço

Os governadores começaram a enviar recados para o Palácio do Planalto contrários à lei que retira a arrecadação dos serviços dos DETRAN dos Estados e deixa sob tutela de órgão federal. São cerca de R$ 1 bilhão por ano.

Canetaço

Enquanto o governo nos bastidores indica combate às máfias no setor, os governadores argumentam que precisam – e muito – do dinheiro. A arrecadação dos DETRAN responde por boa receita no orçamento anual, e em alguns Estados, como São Paulo, ajudam a quitar a folha de pagamento.

MERCADO

Carga$

O ano de 2018 registrou redução nos casos de roubo de cargas nas estradas do Brasil. É o que mostra novo levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, com dados formais e informais, segundo consta do documento. Foram 22.183 ocorrências ano passado, contra 25.970 casos de 207.

Porta aberta

A Copa América de Futebol – que tem o Rio de Janeiro como uma das sedes – não animou os turistas. A rede hoteleira ainda não divulgou, mas a ocupação dos quartos, hoje, está em apenas 50% nos hotéis da capital.

Decolou

Com US$ 50 milhões em investimentos, o Banco de Testes da GE Celma, em Três Rios (RJ), começa a dar resultados. Já reduz em 15 dias o tempo de revisão de turbinas de avião (de 80 para 65 dias) – e economia de US$ 75 mil por unidade. Antes, os motores tinham que ser enviados (ou o próprio avião ia) para Ohio, nos Estados Unidos.

Do hangar

Já entraram nesse negócio na cidade fluminense a United Airlines, American Airlines, Qatar Airways, Aeromexico e Royal Air Maroc, com modelos Boeing e Airbus.

Fala, Paes

Em contato com a Coluna ontem, o ex-prefeito Eduardo Paes negou que vá receber comissão caso a BYD vença a licitação do governo federal para as obras e implantação do monotrilho de São Paulo. Embora reconheça o cargo de vice-presidente da multinacional, afirma que não é lobista, e sim executivo da empresa, e não é amigo do secretário de Transportes Metropolitanos do governo do Estado, Alexandre Baldy, que tenta tocar a licitação junto à União.

Fala, Baldy

Já o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, garante que a pasta apenas indicou um estudo para o Ministério da Infraestrutura fazer a licitação, no qual avaliou a obra em R$ 175 milhões, e garante que haverá total lisura e transparência, a despeito dos encontros que teve com Paes, que, segundo ele, foram para apresentar outros assuntos.

ESPLANADEIRA

# A Log-In Logística Intermodal, de cabotagem, foi a vencedora da competição The Contopia (Container Utopia) Factor, criada pela Loginno.

