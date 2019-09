Onyx prevê economia de R$ 1,2 trilhão com a reforma da Previdência

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, prevê que a reforma da Previdência vai gerar uma economia de R$ 1,2 trilhão, e a expectativa é de que seja aprovada até 15 de outubro. Onyx falou com 400 empresários reunidos na Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul na última sexta-feira, e recordou que “o atual governo recebeu um País amarrado por escolhas erradas, inchado e aparelhado ideologicamente. O Brasil que estamos construindo juntos será livre, próspero e seguro para viver e investir”. Nesta segunda-feira, Onyx tem agenda de trabalho às 17 horas com o presidente Jair Bolsonaro.

Próximo passo será reforma do Pacto Federativo

Onyx Lorenzoni projetou que após a reforma da Previdência, virá a reforma tributária e a revisão do pacto federativo, “que vai modificar completamente a relação entre a União, Estados e municípios”.

Meta do governo é extinguir 41 mil cargos

O ministro da Casa Civil destacou que “quanto menor o peso do Estado, maiores os ganhos para quem trabalha e produz. Estamos tirando o Estado do cangote do cidadão, servindo às pessoas e não se servindo delas”, e garantiu que o governo continuará cortando cargos em comissão – serão mais 25 mil até o fim deste ano, além dos 21 mil já eliminados – revogando decretos, extinguindo conselhos e reduzindo impostos. Sobre a CPMF, o ministro da Casa Civil foi enfático: “Não tem CPMF, está morta e enterrada”.

Nunca antes o SAMU teve tanta renovação

Numa renovação histórica, o prefeito de Porto Alegre Marchezan Junior entrega hoje ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) 14 novas ambulâncias para atendimento da população. O ato de entrega ocorrerá as 11h, em frente ao Paço Municipal (Praça Montevidéu, 10, Centro Histórico). Os veículos renovam toda a frota em circulação na cidade, ficando no máximo com dois anos de uso. Do total, 13 representam doação do ministério da Saúde e uma foi adquirida com recursos de uma indenização de seguro por acidente.

Mais viaturas para a segurança

Também na manhã desta segunda-feira, o governador Eduardo Leite entrega, às 11h30min, 24 viaturas, dois micro-ônibus e armamentos para reforço das ações da Brigada Militar e para a criação dos Batalhões de Choque, anunciados pelo Programa RS Seguro.

Ainda as revelações de Janot

O ex-procurador-geral da República, nas polêmicas revelações que constam do seu livro “Nada Menos Que Tudo” conta que, em uma das investigações da Operação Lava-Jato, foi procurado por um os atuais ministros do STF que, aos prantos, disse que a mãe dele não suportaria vê-lo na condição de investigado. E que na delação de Antonio Palocci, havia referências aos ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Edson Fachin,que ele optou por não levar adiante. Janot não denunciou nenhum ministro do STF.

Se pedir progressão de pena, Lula terá que trabalhar

Condenado e cumprindo pena em regime fechado, Lula já tem direito à progressão de pena. Seus advogados porém relutam em fazer o pedido. O Radar da revista Veja especula que Lula preferiria permanecer na atual situação. Se receber a progressão de pena, terá de sair durante o dia, provavelmente usar tornozeleira eletrônica, e trabalhar, para retornar à noite à prisão.

