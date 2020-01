Acontece O’Pasta Trattoria cativa o público pela excelência em serviços, ambientação confortável e saboroso cardápio

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Teiji Shinotsuka, sócio-propietário do O'Pasta: “Investimos e estamos confiantes”. Ele adianta, que a casa se prepara para ofertar a partir de abril novo cardápio, com muitas surpresas, voltado à estação mais fria Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Depois do sucesso em Gramado, em maio do ano passado, o empresário gramadense Valdemir Ecker e o baiano, radicado no Sul há 36 anos, Teiji Shinotsuka inauguraram a segunda unidade do italiano O’Pasta Trattoria, na expansão da praça de alimentação do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Teiji está satisfeito com o retorno dos clientes e diz que o movimento é crescente a cada mês, com filas de espera, principalmente aos domingos ao meio-dia. O público são famílias que optam pelo estabelecimento pelo seu variado cardápio, onde desfilam massas, escalopinhos, filés e petiscos, além,é claro, das sobremesas, atendendo preferências de adultos e crianças.

O fortalecimento da marca é o principal objetivo dos proprietários e ações de delivery, impulso nas redes sociais e divulgação junto aos colaboradores do próprio Shopping estão na pauta dos proprietários, otimistas com este bom momento da economia gaúcha e brasileira. “Estamos otimistas e aguardando por melhorias, impulsionadas pela construção civil, principalmente no segundo semestre” diz Teiji. “Investimos e estamos confiantes”.

O diferencial do Ó Pasta está na excelência no atendimento, na ambientação e conforto de suas instalações, além do menu. Teiji diz que as massas são de grano duro e os molhos, todos preparados no próprio restaurante. Em abril, um novo cardápio será lançado, com foco na virada da estação, ofertando aos clientes pratos mais quentes, entre eles, a sopa no pão, que vem sendo solicitada pelos consumidores.

