Porto Alegre Operação intensifica fiscalização do comércio irregular no Centro

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Ação integrada passou por Voluntários da Pátria, Borges e entorno do Mercado. Foto: Joel Vargas/PMPA Ação integrada passou por Voluntários da Pátria, Borges e entorno do Mercado. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Teve sequência nesta quinta-feira (2) a operação de fiscalização do comércio irregular no Centro Histórico de Porto Alegre. A iniciativa integra a Operação Papai Noel, liderada pelo 9°BPM (9° Batalhão da Polícia Militar), em parceria com a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e a Guarda Municipal. O objetivo é coibir a ação de ambulantes irregulares, proteger os comerciantes legalmente estabelecidos, reprimir roubos e furtos e liberar o espaço público para o trânsito de pedestres e veículos.

A fiscalização percorreu grandes vias do Centro, como Voluntários da Pátria, Rua dos Andradas, Doutor Flores, Otávio Rocha, Borges de Medeiros e Salgado Filho. Também passou pelas proximidades do Mercado Público e da Rodoviária. Na Voluntários, quatro lojas foram autuadas por bloquear as calçadas com mercadorias. Também foram apreendidos itens irregulares, como bebidas, alimentos, vestuário e 51 caixas de frutas.

“Nosso objetivo é evitar que atividades irregulares prejudiquem o comércio legalizado e o consumidor. Também é nosso propósito garantir a livre circulação nos passeios e deixar o trajeto livre para os pedestres”, explica o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho.

A Operação Papai Noel começou dia 9 de dezembro, em ação integrada entre 9° BPM, SMDE e Guarda Municipal. As equipes de vigilância estiveram diariamente no Centro Histórico, sobretudo nas regiões onde há maior concentração de ambulantes irregulares. A SMDE destacou 22 fiscais, sendo 11 para atividades de ambulantes e 11 para o comércio localizado.

