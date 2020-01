Polícia Operação policial combate lavagem de dinheiro em oito municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Mais de 120 policiais civis participaram da ação Foto: Polícia Civil/Divulgação Mais de 120 policiais civis participaram da operação. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (14), a Operação Astúcia para combater a lavagem de dinheiro cometida por um dos líderes de uma facção criminosa com grande poder econômico que atua no Rio Grande do Sul.

Vinte e três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oito municípios gaúchos: Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campo Bom, Osório, Estrela, Lajeado, Santa Cruz e Venâncio Aires. Mais de 120 policiais civis participaram da operação.

Segundo o delegado Filipe Bringhenti, titular da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do Gabinete de Inteligência e Assuntos Estratégicos, o objetivo da ação policial, com o cumprimento dessas medidas, é “congelar o patrimônio dessa célula da facção atacada, além de ampliar o espectro probatório, avançando no esclarecimento da participação de cada investigado”.

De acordo com o delegado, entre imóveis e veículos, cerca de R$ 9 milhões foram indisponibilizados para promover a descapitalização da quadriha. “Ao todo, 120 pessoas físicas e jurídicas têm participação apurada”, destacou.

Segundo ele, foi identificada a atuação ativa de exploradores do jogo do bicho no financiamento da facção. “Aqui, a aparente baixa lesividade dessa atividade deu lugar à atuação em prol do crime organizado faccionado, financiando o incremento do poder bélico dos criminosos investigados”, explicou o delegado.

