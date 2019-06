Orquestra Sinfônica do Uruguai faz apresentação única em Porto Alegre

A Orquestra Sinfônica Nacional del Sodre, uma das principais orquestras da América Latina e principal Orquestra Sinfônica do Uruguai, faz apresentação única na Casa da Música da Ospa, em Porto Alegre. O concerto acontece no próximo dia 30 de junho, às 18 horas. A regência e direção artística é do Maestro Diego Naser.

Os 80 músicos da orquestra sob a regência do Maestro Diego Naser, interpretarão Largo de Ricardo Storm; a Sinfonia Nº 41 “Júpiter” de Wolfgang Amadeus Mozart e a Sinfonia Nº 5 de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Fundada em 1931, a Orquesta Sinfónica del Sodre – Montevideu (Uruguai) é um dos símbolos da cultura uruguaia. Destaca-se entre as Orquestras Estatais do continente sendo reconhecida por grandes artistas do mundo. Residente do Auditório do Sodre, desenvolve sua vocação como Orquestra Sinfônica Nacional com projeção internacional.

Em suas quase nove décadas, trilharam por essa trajetória, os melhores músicos do país e respeitados maestros e solistas do mundo da música. Seu atual diretor artístico e musical é o uruguaio Diego Naser.

SERVIÇO

O que: Concerto Orquestra Sinfônica do Sodre em Porto Alegre

Quando: 30 de junho, domingo

Hora: 18 horas

Local: Sala de Concertos da Casa da Música da Ospa

(Centro Administrativo Fernando Ferrari – Av. Borges de Medeiros, nº 1501/Centro, Porto Alegre – RS)

Site: http://www.sodre.gub.uy/cuerposestables/orquestasinfonica

Evento no facebook: https://www.facebook.com/events/2441079785958950/

Informações: whatsApp: (54) 9 9998 7307 | fone: (51) 9 9858 7307 | esterprodutora@gmail.com | atmosferacultura@gmai.com