Os brasileiros e estrangeiros inscritos no programa Mais Médicos têm novas datas para selecionar os municípios onde querem trabalhar

Brasileiros formados no exterior e estrangeiros inscritos no Programa Mais Médicos têm novas datas para selecionar os municípios que ainda têm vagas abertas. O primeiro grupo tem os dias 7 e 8 de fevereiro para escolher a localidade onde quer atuar no site do programa. Nos dias 18 e 19 do mesmo mês, será a vez de estrangeiros terem acesso ao sistema para optar pelas vagas.

De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração no cronograma se deu por conta do período de carnaval, que seria durante o acolhimento dos médicos. Com a mudança, a validação dos médicos brasileiros que estão com a documentação correta está prevista para ser divulgada no dia 31 de janeiro. No dia 12 de fevereiro, será divulgado o resultado dos médicos estrangeiros, que terão a mesma oportunidade, conforme o novo cronograma.

Após a escolha desses profissionais, o governo federal deve publicar, nos dias 13 e 21 de fevereiro, a lista com os nomes de brasileiros e estrangeiros respectivamente alocados nas cidades selecionadas. Ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros com habilitação para exercício da medicina no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição no Mais Médicos. As inscrições para o atual edital começaram com profissionais com registro no Brasil escolhendo as cidades disponíveis.

Balanço

Balanço do Ministério da Saúde aponta que 82% das vagas do último edital do Programa Mais Médicos foram preenchidas no País. Com a publicação do resultado dos selecionados na segunda chamada, mais de 7 mil médicos com registro no Brasil se apresentaram aos municípios. Ao todo, 8.517 oportunidades foram disponibilizadas após a saída de Cuba do programa.

Dos 1.707 profissionais que se inscreveram na última chamada, 1.089 compareceram aos locais escolhidos e tiveram a participação validada pelos gestores municipais até o dia 14 de janeiro. Os dados foram divulgados no dia 15 deste mês.

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos ampliou a assistência na Atenção Básica, fixando médicos nas regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 vagas em mais de 4 mil municípios e 34 DSEIs, levando assistência para cerca de 63 milhões de brasileiros, conforme o governo federal.

Roraima

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e outros cinco ministros de Estado (Defesa, Cidadania, Direitos Humanos, Educação e Controladoria-Geral da União) estiveram, na última quinta-feira (17), em Boa Vista (RR), para conferir as ações de assistência aos refugiados venezuelanos no âmbito da Operação Acolhida, do governo federal.

Os chefes das pastas federais acompanham a situação dos imigrantes que estão em abrigos localizados na capital roraimense. Na sexta-feira (18), a comitiva esteve em Pacaraima (RR), onde conheceu as atividades desenvolvidas pela Força-Tarefa Logística Humanitária na fronteira com a Venezuela.

