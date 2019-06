Os fãs de Keanu Reeves querem o ator como personalidade do ano

O ator Keanu Reeves, de 54 anos, está com tudo este ano. Ele já é considerado o “mais novo namoradinho da internet” pela mídia especializada em celebridades americana e, no Brasil, o seu nome virou até religião: o Keanuísmo.

Agora, os fãs do canadense querem que ele esteja na capa da revista Time como personalidade do ano e estão fazendo uma abaixo-assinado para isso. O documento on-line já tem 32 mil assinaturas e planeja chegar as 35 mil.

“Keanu é a melhor ser humano vivo, façam dele a personalidade do ano”, escreveu o criador da petição.

Segundo reportagem do Los Angeles Times, as chances do ator de ser capa da revista Time não são boas, já que a ideia da publicação é dar preferência a grupos e organizações que trabalham como defensores da justiça social e da política.

Em dezembro, a Time nomeou quatro jornalistas e um jornal como “guardiões” da “guerra à verdade” como personalidade do ano. Em 2017, a revista concedeu o título de “Silence Breakers” a todas as mulheres que se manifestaram sobre o assédio sexual no local de trabalho.

Reeves, no entanto, pode conquistar um lugar na lista das 100 das pessoas mais influentes, basta aguardar.

O astro de “Matrix” está novamente em alta na mídia por estar em diversas produções. Além de estrelar o filme de ação “John Wick 3”, ele também dubla um personagem em “Toy Story 4” e fez uma participação na comédia romântica “Meu Eterno Talvez”, da Netflix.

Recentemente, Reeves disse a uma repórter da revista americana People que não sabia de seu novo status como “namorado da internet”. E respondeu, simplesmente, que “a positividade é ótima”.

Os fãs de Reeves o defendem, principalmente, pela forma como ele lida com o seu passado tumultuado, que inclui e a morte de sua filha em 1999 e a morte acidental de sua namorada, Jennifer Syme, meses depois.

“Ele é humilde, pé-no-chão, generoso, gentil, respeitoso e trabalhador. Ele passou por coisas terríveis, ele merece isso ”, escreveu um signatário do ator.

Marvel

Keanu Reeves está com tudo. O cara é o queridinho das redes sociais, toca sua franquia John Wick à todo vapor e agora até mesmo está em uma petição de fãs, que pedem à revista Time Magazine para escolhê-lo como “Personalidade do Ano”. E quando veremos o ator encarnando algum super-herói, especialmente no MCU (Universo Cinematográfico Marvel)?

“Queremos descobrir o jeito certo de usá-lo no MCU”, diz Kevin Feige.

Bem, a resposta foi dada pelo próprio presidente do Marvel Studios, Kevin Feige e, ao que tudo indica, esse dia pode estar muito próximo. “Conversamos com ele em quase todos os filmes que fazemos. Não sei quando ou se ele vai se juntar ao MCU, mas nós queremos descobrir o jeito certo de fazer isso”, disse, em entrevista durante a coletiva de imprensa de “Homem-Aranha: Longe de Casa”, em Londres.

A situação lembra o que aconteceu com Jake Gyllenhaal. Ele foi abordado diversas vezes, para vários projetos, antes de Feige conseguir encaixar um roteiro à altura do astro — e de uma maneira que ele achasse interessante. Foi assim que ele foi parar no papel de Mysterio no próximo longa do Amigão da Vizinhança.

Extraoficialmente, há vários rumores sobre Keanu no MCU já há um bom tempo. Os mais recentes dão conta do ator em “Os Eternos”, que já tem confirmada Angelina Jolie e deve mostrar os primórdios do universo Marvel. Nos bastidores, ventila-se também a possibilidade dele interpretar um vilão recorrente. Certo mesmo é que sua presença deve tornar as próximas fases ainda mais interessantes.

