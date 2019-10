As dívidas de cartão de crédito representam 31,5% das contas atrasadas por homens e 27% por mulheres. Elas, porém, têm mais atrasos no varejo e no pagamento de água e luz, indicam dados da Serasa.

Uma hipótese para explicar a diferença é que, pela renda média feminina ser menor, elas, por vezes, têm menos acesso a crédito bancário e a cartões do que os homens, diz Luiz Rabi, economista-chefe da empresa. As informações foram divulgadas pela coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo.