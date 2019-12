Esporte Os sócios do Inter aprovaram um novo estatuto que aumenta o tempo de mandato da presidência do clube

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Alessandro Barcellos é o novo vice-presidente de futebol. (Foto: Divulgação/Internacional)

O Inter finalizou nesse domingo a assembleia-geral para votação da proposta de reforma no estatuto do clube. Com a participação de 2.208 sócios, o pleito decidiu pela aprovação do novo texto substitutivo, inicialmente aclamado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo colorado, junto com outras quatro propostas igualmente validadas pelos conselheiros no dia 4 de novembro.

Votaram pelo “Sim” à modificação 1.453 sócios (65,81% do total), dos quais 1.385 participaram à distância (pela internet) e outras 68 optaram pela modalidade presencial. Pelo “Não”, foram 754 votos (34,15%), com 720 votos on-line e 34 presenciais. Apenas um voto nulo (0,05%) foi recebido, sem qualquer voto em branco (0%).

A votação ocorreu ao logo de três dias: sexta-feira, sábado e domingo. Os dois primeiros foram destinados para o voto à distância, via internet, enquanto no domingo, na Universidade Corporativa Colorada, aconteceu a votação presencial. A Assembleia foi aberta a sócios maiores de 16 anos na data da votação, com mensalidade em dia junto ao clube e que tenham se associado ao Inter até, no máximo, o dia 31 de dezembro do ano passado.

A principal mudança prevista pelo novo texto é a ampliação de dois para três anos dos mandatos do Conselho de Gestão (Presidência) do Inter e de quatro para seis anos no Conselho Deliberativo. Além disso, determina cláusula de barreira flutuante ou proporcional, de acordo com o número de eleitores participando do pleito, ouvidoria independente e eleita pelo Conselho Deliberativo, bem como a eleição dos cinco membros do Conselho de Gestão.

Novo vice-presidente

O Colorado também comunicou que o Conselho de Gestão nomeou Alessandro Barcellos para vice-presidente de futebol, cargo que estava vago desde o dia 28 de novembro, com a saída de Roberto Melo. Trabalhando na direção do clube desde 2017, Barcellos era responsável pelo setor de Administração e Finanças.

