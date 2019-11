Ospa realiza concerto gratuito em Porto Alegre no domingo

O Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres, na Cidade Baixa, é o próximo destino da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) pela série Igrejas 2019. Com o intuito de levar música a diferentes templos religiosos de Porto Alegre e da Região Metropolitana gratuitamente, o concerto contempla um diversificado repertório da música clássica, incluindo obras de Georges Gizet, Giacomo Puccini e Claude-Michel Schönberg.

A apresentação tem regência de Manfredo Schmiedt, diretor artístico da Osucs (Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul) e maestro do Coro Sinfônico da Ospa. Os solos são executados pelo contrabaixo de Vinicius Frate Paranhos e pelos vocais operísticos de Elisa Machado. O concerto conta ainda a participação do Coro Sinfônico da Ospa. É no próximo domingo, 10 de novembro, às 19h.

O concerto inicia com a abertura da Ópera Fosca, de Antônio Carlos Gomes (1936-1896), o maior compositor operístico brasileiro. Considerada a sua melhor peça, estreou em Milão no século 19 e reflete a originalidade e inspiração para músicos europeus. Na sequência, a orquestra apresenta Nino Rota, reconhecido pelas trilhas cinematográficas, como O Poderoso Chefão.

A Ospa executa a ária Chi Il Bel Sogno Di Doretta, da ópera La Rondine, de Giacomo Puccini (1858-1924). A peça reflete a personalidade criativa de Puccini ao aliar valsa, tons harmônicos e vasta melodia, sendo considerada sua obra mais romântica. Uma das composições sagradas mais populares de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) também é apresentada. O hino Hör mein Bitten, aclamado na Era Vitoriana, é dividido em quatro com diversas alternâncias entre voz solo e um coro na partitura, que lembram o hino tradicional dos versos em inglês.

A melodia de Giacomo Puccini (1858-1924) retorna ao palco com Valsa da Musetta, da ópera La Bohème, que retrata o romance trágico, baseado na boemia. Sucesso desde a estreia, é uma das óperas mais revisitadas de todos os tempos. A noite segue com Les voici! Voici la quadrille!, da ópera Carmen, de Georges Bizet (1838-1875), obra inspirada em uma novela homônima do século 17. Para encerrar o concerto, os músicos interpretam um medley da adaptação musical realizada por Claude-Michel Schönberg (1944-1988) de Os Miseráveis. O livro escrito por Victor Hugo há mais de 150 anos retrata a pobreza e o desamparado nas contradições de classe.

SERVIÇO:

O que: Concerto da Ospa | Série Igrejas

Quando: 10 de novembro de 2019, domingo, às 19h

Onde: Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres (rua da República, 338, Porto Alegre – bairro Cidade Baixa)

Quanto: Entrada franca