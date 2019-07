Outback lança fondues exclusivos com hits de seu menu

O Outback Steakhouse traz pela primeira vez para seu cardápio dois fondues acompanhados dos sabores mais amados da marca. A novidade chega em duas versões, doce e salgada, com muito bold flavour e o diferencial é que, ao invés da tradicional panela do fondue, o mix de queijos e a calda de chocolate serão servidos no icônico pão australiano do restaurante, desta vez em formato de bowl.

A opção salgada, chamada Cheese Fondue (R$ 75) conta com uma fonduta de mix de queijos com um toque de molho ranch servida com filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados ao estilo Outback, fritas e os Royal Bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin’ Onion). Já no Chocolate Fondue, versão doce (R$ 60), o pão australiano vem recheado de calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under bem quentinha e servida com os tradicionais brownies de chocolate e de doce de leite, morangos, bananas e marshmallows tostados. O cliente pode pedir o combo com os dois sabores pelo preço especial de R$ 120. As novidades ficam disponíveis por tempo limitado em todas as unidades do Outback do Brasil. Confira o vídeo da campanha: https://www.youtube.com/watch?v=RO5qwM1RrRw&feature=youtu.be

O Outback Steakhouse possui 99 restaurantes no Brasil e está presente em 39 cidades, 15 estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.

A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que conta com outras marcas no país, como Abbraccio Cucina Italiana e Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar.

Deixe seu comentário: