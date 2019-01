Ovos de colher mudam hábitos de consumo na Páscoa

A Páscoa já chegou ao Mercado Público. Para que não falte matéria-prima na época mais doce do ano, a Comercial Martini reforçou o estoque com 10 toneladas de chocolate, além de investir nas cascas utilizadas na confecção de ovos de colher.

E esse é um dos itens mais esperados pelos confeiteiros gaúchos. No começo de fevereiro, chegam à loja 3.500 cascas de chocolates para confecção de ovos de colher. Produto que, segundo Adriana, tem causado uma mudança no hábito de compra dos consumidores. “Há alguns anos, os ovos eram pequenos e pesados. Depois, passaram a ser grandes e pesados. Mais tarde, grandes e leves e se transformaram, ainda, em grandes, leves e com brinquedos. Hoje, a tendência são os ovos de colher”, revela.

Uma outra curiosidade sobre o produto é que ele utiliza a metade do chocolate, mas, em compensação, faz surgir no mercado um número bem maior de confeiteiros amadores ou profissionais que aquecem as vendas com os ovos artesanais. “Cada recheio pode ser feito com uma infinidade de ingredientes. Dependendo da criatividade de cada um, a cada ano surgem opções cada vez mais diferenciadas e saborosas”.

Adriana afirma, também, que com o crescimento da produção dos ovos de colher, decresceu a procura pelos papéis que embalavam os ovos tradicionais e aumentou a de caixas próprias para o acondicionamento de meio ovos.

Os clientes têm acesso à Comercial Martini – Loja 11 – pelos lados interno e externo do Mercado Público (em frente ao Terminal Parobé). O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h30min às 19h30min, e aos sábados, das 7h30min às 18h.

Deixe seu comentário: