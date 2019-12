Porto Alegre Pagamento do IPTU 2020 com desconto de 10% pode ser feito até sexta-feira

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2019

O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura Foto: Luciano Lanes/PMPA Porto Alegre (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 de Porto Alegre pode ser pago com desconto de 10% até sexta-feira (03). As guias podem ser acessadas e impressas no site prefeitura.poa.br/iptu.

O pagamento deve ser feito na rede bancária conveniada com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander, Sicred e Banco Original) e nas agências lotéricas.

Quem não efetuar o pagamento com desconto pode emitir a nova guia a partir de 9 de janeiro pela internet.

