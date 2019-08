A reforma tributária foi pauta de um painel realizado na Expointer nesta quinta-feira (29). O evento foi promovido pelo governo do Estado junto com a Assembleia Legislativa e o Sescon-RS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), com apoio do Sistema Ocergs e da Frente Parlamentar da Agricultura.