Palestra sobre mecânica para mulheres está com inscrições abertas

A palestra gratuita Mulheres em Foco: Noções de Mecânica Básica, está com inscrições abertas (LINK). As atividades acontecem no sábado (14), às 9h, no auditório da EPTC, e são destinadas às mulheres que tenham interesse em adquirir conhecimento básico sobre mecânica.

Com iniciativa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), através da Empresa Pública de Transporte e Comunicação (EPTC) e parceria com o Grupo Autosul, esta já é a terceira edição em 2019, e conta com 60 vagas disponíveis.

A palestra terá abordagem teórica e prática. As participantes irão aprender noções básicas sobre suspensão, lubrificação, freios, luzes do painel, pneu, funcionamento do motor, entre outros conteúdos. Além disso, a programação também terá enfoque nas questões de violências contra as mulheres, tanto no trânsito, quanto em outros espaços.

Serviço

Palestra Mulheres em Foco: Noções de Mecânica Básica

Data: 14 de setembro

Horário: 9h às 12h

Local: auditório da EPTC, rua João Neves da Fontoura, nº 7

