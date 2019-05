Palestrantes de peso do setor participam do Congresso Brasileiro do Varejo

A sétima edição do congresso conta com a participação de referências do mercado varejista das áreas de Moda; Franquias, Serviços e Conveniências; Marketing, Gestão e Relacionamento; e Tecnologia e Inovação. Entre os palestrantes estão nomes como Andrea Iorio, diretor de inovação da L’Oreál; Cristiana Arcangeli, empresária e apresentadora do SharkTank Brasil; Oskar Metsawaht, fundador e diretor de criação e estilo da Osklen; e Paulo José, diretor de comunicação e marketing da Leroy Merlin Brasil.

O evento inicia nesta terça-feira (28) e se estende até quinta-feira (30), na Fiergs, em Porto Alegre. A realização da Feira Brasileira do Varejo e do Congresso Brasileiro do Varejo é do Sindilojas Porto Alegre.

Programação do 7º Congresso Brasileiro do Varejo:

28 DE MAIO, TERÇA-FEIRA

9h30 às 10h30 | Abertura oficial

Auditório Sindilojas

10h30 às 11h30 | Coragem para Mudar. O Brasil precisa de nós. – Empreendedorismo e Gestão de Marcas

Luciano Hang, presidente da rede Havan | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | Omnichannel

Julio Mottin Neto, presidente do Grupo DIMED | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | Geração micro-ondas: como a tecnologia ajuda o varejo a entendê-los

Grasiela Tesser, CEO da Cake ERP e diretora da NL Informática | Auditório Poupei

14h50 às 15h20 | O Case Lojas Quero-Quero

Peter Furukawa, CEO das Lojas Quero-Quero S.A. | Auditório Sindilojas

14h50 às 15h50 | China: Tsunami de Inovação

Felipe Leal, sócio e head corporate da StartSe | Auditório Poupei

15h40 às 16h40 | O Poder de Ser de Verdade

Cris Guerra, escritora, digital influencer e palestrante | Auditório Sindilojas

16h10 às 17h10 | Os Pecados do Empreendedor

Rogério Bohn, da Tempus Consultoria | Auditório Poupei

17h às 18h | Varejo e Vendas

Rich Chester, escritor, empreendedor e palestrante | Auditório Sindilojas

17h30 às 18h30 | Era Digital: oportunidade ou ameaça para o varejo?

Gustavo Schiffino, mentor do Píer X, curador do Websummit e do Big Show NRF, e head de transformação digital na 4All | Auditório Poupei

29 DE MAIO, QUARTA-FEIRA

9h30 às 10h30 | ASAP – As Sustainable As Posible

Oskar Metsawaht, fundador e diretor criativo da Osklen | Auditório Sindilojas

10h50 às 12h | Empreendedorismo e Inovação!

Cristiana Arcangeli, do SharkTank | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | 6 Competências Essenciais para Transformação Digital

Andrea Iorio, diretor de inovação da L’Oreál | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | Inteligência Artificial na Transformação Digital do Varejo: Uma jornada através de estudos de caso

Ênio Garbin, líder de soluções de indústria da IBM Brasil | Auditório Poupei

14h50 às 15h50 | Pernambucanas – 110 anos com Mindset de Startup

Sérgio Boriello, CEO da Pernambucanas | Auditório Sindilojas

14h50 às 15h50 | Transformação Digital na Prática

José Renato Hopf, cofounder e CEO da 4All | Auditório Poupei

16h10 às 17h10 | Construindo Negócios a partir da Maquiagem

Alice Salazar, blogueira, maquiadora e empresária | Auditório Sindilojas

16h10 às 17h10 | Customer Experience: a revolução da união dos dados operacionais com a experiência do consumidor

Renato Ajauskas, vice-presidente de Customer Experience da SAP Brasil | Auditório Poupei

17h30 às 18h30 | Lidere para o Sucesso

Fred Alecrim, empreendedor, administrador e palestrante | Auditório Sindilojas

17h30 às 18h30 | A Economia da Experiência

César Paz, empreendedor e professor | Auditório Poupei

30 DE MAIO, QUINTA-FEIRA

9h30 às 10h30 | Gestão na Era Pós Digital

Walter Longo, CEO da Unimark | Auditório Sindilojas

10h50 às 12h | Morana: um case de sucesso e os desafios de empreender no atual cenário sóciopolítico-econômico do País

Jae Ho Lee, sócio fundador do Ornatus Group | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | Fermentando Sonhos

José Felipe Carneiro, cofundador da Wäls | Auditório Sindilojas

13h30 às 14h30 | Medellin Transformación Urbana Y Social – Una Expresión de Resiliencia

Santiago Uribe, antropólogo e chefe do Escritório de Resiliência de Medellín | Auditório Sala 2

14h50 às 15h50 | PAINEL – Estilo, Moda e Tendências

Camila Gaio, youtuber e jornalista de moda, e Claudia Matarazzo, jornalista e especialista em etiqueta e comportamento | Auditório Sindilojas

14h50 às 15h50 | O Mundo e o Brasil

Victória Werneck, sócia-diretora da Recce Consultoria Econômica e economista-chefe da Icatu Seguros | Auditório Poupei

16h10 às 17h10 | Marketing do Futuro! Como entrar na cabeça do consumidor

Fernando Kimura, professor e palestrante | Auditório Sindilojas

16h10 às 17h10 | A loja física morreu?

Paulo José, diretor de comunicação e marketing da Leroy Merlin Brasil | Auditório Poupei

17h30 às 18h30 | O Poder da Autorealização

Sheila Makeda, diretora da Makeda Cosméticos | Auditório Sindilojas

17h30 às 18h30 | O lado humano das marcas que vão construir o novo varejo

Edmour Saiani, sócio-diretor da Ponta de Referência | Auditório Sala 2

Deixe seu comentário: