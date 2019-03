Palestras são destaque no Fórum Gramado

O Fórum Gramado de Estudos Turísticos acontece de 9 a 11 de maio e tem a missão de deixar um legado de vanguarda aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável.

O evento propõe um debate sobre os aspectos da evolução do turismo. Destinado a gestores públicos, profissionais e estudantes, defende a sustentabilidade da atividade a partir de um ponto principal: o turismo como ciência a partir do desenvolvimento sustentável de um destino.

Na primeira edição em 2018, o evento reuniu 662 pessoas de 18 estados e agora será realizado em um local maior, o Centro de Eventos do Expogramado, palco de alguns dos mais importantes eventos da cidade como o Natal Luz de Gramado. Vale lembrar que durante o evento, os participantes poderão conferir no mesmo espaço, a Festa da Colônia e a Feira Feito em Gramado.

Em 2019, a segunda edição vislumbra os debates em novos eixos temáticos e proporções ainda maiores. Serão discutidos e analisados temas de grande relevância como: política externa do Mercosul; como preparar o país para a inteligência artificial; identificação de nichos de mercado nos destinos para identificar a economia turística; a força do turismo religioso e místico; a experiência das autarquias; entretenimento como produto; mobilidade urbana e sustentável.

A programação do II Fórum Gramado de Estudos Turísticos conta com diversas palestras temáticas ao longo dos três dias de realização do evento. Entre elas, a de Marcus Rossi, CEO do Gramado Summit, que vai abordar “como startups voltadas para o turismo modificam a experiência do viajante”.

Trata-se de uma das mentes mais brilhantes do empreendedorismo da nova geração, Marcus é CEO & Co-Fundador da Summit Hub, empresa dona de marcas como Gramado Summit, Start Zero e Summit Talks. Em 2015 recebeu o reconhecimento como um dos 25 Inovadores & Empreendedores do ano, em apontamento da Panrotas, empresa paulista líder na produção de informações para o profissional de turismo. É responsável por alavancar o empreendedorismo de base do Brasil, sendo reconhecido nos principais polos de inovação do país, como Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

Entre os palestrantes, destaque também para o português Jorge Sampaio, Engenheiro e Presidente do ecossistema turístico Rota da Bairrada; Silvonei José, Doutor em Comunicação e a voz do Papa no Brasil, falando sobre turismo religioso; Andrea Canona, advogada especialista em causas imigratórias dos Estados Unidos e o chileno Ramón Bahamonde Cea, prefeito da cidade de Puerto Varas. Vale lembrar que a cidade chilena quer replicar o modelo de promoção e treinamento de turismo de Gramado e a iniciativa surgiu após a participação no evento. Mais informações e inscrições – com preço especial – através do site www.forumgramado.com.br.

