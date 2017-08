Papa Francisco recebe delegação da Chapecoense no Vaticano

O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira (30) dirigentes e atletas da Chapecoense, no Vaticano. O convite foi feito após o clube passar por uma tragédia com um acidente de avião na Colômbia, em novembro de 2016. Entre os presentes na visita ao papa estavam os sobreviventes da queda do avião Alan Ruschel e Jakson Follmann.

Em audiência realizada na Praça São Pedro, Francisco saudou a equipe e também alguns membros da família dos diretores e jogadores que morreram no acidente e abençoou algumas fotos que eles carregavam. A delegação da equipe de cerca de 80 pessoas presenteou o pontífice com uma bola com as cores branco e verde, e depois posou com Francisco para uma foto de lembrança.

No ano passado, os dirigentes do time brasileiro visitaram o papa e entregaram-lhe uma camisa de clube com o número 71, o número de mortos na tragédia aérea ocorrida antes da primeira final da Copa Sul-Americana, contra Atlético Nacional.

O time brasileiro está na capital italiana para fazer uma partida amistosa contra a Roma, na sexta-feira (1º), cuja bilheteria será destinada para instituições de caridade no Brasil.

Custo da viagem

A ida para o Vaticano gerou críticas de familiares das vítimas à diretoria do clube catarinense. Em julho, o presidente da Chape avisou que a equipe não pagaria despesas da viagem. De acordo com parentes dos 69 mortos brasileiros na queda do avião da LaMia, nas redondezas de Medellín, na Colômbia, em 29 de novembro de 2016, o recado foi dado por uma funcionário da Chapecoense em 28 de julho. O prazo para a confirmação da presença era de 48 horas.

“O presidente da Chapecoense Plínio David Nês pediu para comunicar a todos vocês que realmente está confirmada a visita ao papa Francisco no Vaticano e que as famílias que tiverem interesse em participar do encontro poderão ter acesso ao papa, desde que comuniquem com antecedência para que seus nomes sejam inseridos no protocolo. O presidente avisa ainda que o clube NÃO vai arcar com as despesas de viagem e cada família terá que ir por conta própria”, diz parte do texto enviado ao familiares.

A Chapecoense confirmou que não pagaria pela viagem dos familiares das vítimas para a audiência com o papa Francisco. Por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, o clube afirma que a decisão foi tomada por causa dos custos envolvidos na operação. Não foi revelado o valor que seria necessário para levar as famílias. (Folhapress)

