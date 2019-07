Para desafogar

A liberação do FGTS dominou o noticiário ontem. Remédio de efeito imediato, fará a roda da Economia voltar a girar. Não será, porém, uma solução. Nos bastidores de Brasília, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, acelera o exame de pontos da reforma tributária, para concluí-la até o final deste mês. Inclui a simplificação no sistema de impostos, que reduzirá custos das empresas. É meta pretendida há muitos governos e nunca alcançada. O êxito na votação da Previdência anima a área econômica, que pretende dar condições para alavancar a produção.

Subindo

O placar eletrônico Jurômetro se aproxima de 300 bilhões de reais. Dinheiro de impostos, recolhidos este ano, que sai do Tesouro Nacional para rolar a dívida pública.

Solução na hora

Entre os inúmeros projetos na fila para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, está o que prevê o pagamento do IPVA atrasado quando um motorista for flagrado em uma blitz. Cartão de débito e uma maquininha resolvem o problema sem recolher o veículo. O deputado estadual Sebastião Melo é autor do projeto.

Calmaria

Por ausência de processos para serem analisados, a Comissão de Ética da Assembleia, presidida pelo deputado Fernando Marroni, não teve reuniões no 1º semestre. A partir de agosto, os integrantes vão revisar o Código de Ética Parlamentar, criado em 1993 sob coordenação do deputado Athos Rodrigues. Uma das modificações envolverá o rito de julgamento, quando houver pedido de cassação. O número de recursos será reduzido.

Caem na frigideira

A executiva nacional, a Comissão de Ética e os presidentes do Movimentos Sociais do PDT decidiram, ontem, abrir processo disciplinar contra os oito deputados federais que desrespeitaram decisão partidária e votaram a favor da Reforma da Previdência. Entre eles, o gaúcho Marlon Santos. Os resultados surgirão em até 60 dias. É cogitada a possibilidade de todos pedirem o chapéu, buscando a porta de saída.

Fotografia

O déficit público segue sendo a principal causa dos altos índices de desemprego.

Cálculo

Sem correção desde 2015, a falta de atualização da tabela do Imposto de Renda tem levado o brasileiro a pagar mais a cada ano. Segundo o Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal), desde 1996, a defasagem inflacionária acumulada já chega a quase 95,46 por cento. Voltando no tempo: a 19 de julho de 1991, o governo anunciou a correção de 50 por cento na tabela para o cálculo do Imposto de Renda na fonte.

Condições

No debate sobre a nova votação do projeto do aumento do IPTU em Porto Alegre, é preciso considerar: 1) se o prefeito Nelson Marchezan seguir na rota de colisão, perderá apoios; 2) a grande maioria da população ainda não percebeu o quanto pesará o imposto em 2020. Por isso, continuará ausente e sem fazer pressão nas galerias da Câmara Municipal; 3) ainda não se conhece o destino do acréscimo que a revisão da planta de valores determinará.

Que disposição!

O Congresso silencia diante de mais de 500 Organizações Não-Governamentais que ficam bisbilhotando sem controle a região amazônica. Provavelmente, os grupos, na maioria estrangeiros, não tem interesse nas reservas de madeira, ouro, nióbio, manganês, diamantes, esmeraldas, rubis, cobre, zinco, prata… É a maior biodiversidade do planeta avaliada em 14 trilhões de dólares.

Quantos

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça: há 812 mil e 564 presos em todo o país. No Rio Grande do Sul, são 41 mil e 894.

Disse tudo

Comentário de empresário chinês que esteve ontem em Porto Alegre para tirar a temperatura sobre a possibilidade de negócios: “Enquanto nós produzimos, vocês abrem shoppings.

Há 40 anos

A 18 de julho de 1979, o presidente nacional da Arena, senador José Sarney, falando em nome do governo, afirmou que o bipartidarismo seria extinto. Coincidiu com o retorno de Leonel Brizola, Miguel Arraes e outras lideranças do exílio.

Dinheiro jogado fora

Nas telas de todo o país, segue a projeção do filme “Crime das Obras Inacabadas”. Produção de altíssimo custo.

Deixe seu comentário: