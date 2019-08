Para o ministro da Casa Civil, o discurso do desmatamento na Amazônia é um mecanismo europeu para criar barreiras ao Brasil

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira (22) que o discurso de países europeus sobre o desmatamento na Amazônia é uma política para criar barreiras ao Brasil. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

“Os europeus usam a questão do meio ambiente por duas razões: a primeira para confrontar os princípios capitalistas. Porque desde que caiu o muro de Berlim e desde que a União Soviética fracassou, uma das vertentes para qual a esquerda europeia migrou foi a questão do meio ambiente. E a outra coisa é para estabelecer barreiras ao crescimento e ao comércio de bens e serviços do Brasil.”

A jornalistas, após o evento Brasil de Ideias, realizado pela primeira vez em São Paulo pelo Grupo Voto, o ministro afirmou que nos anos de 1980, 1990 e 2000, a febre aftosa foi utilizada como um instrumento de proteção mundial para evitar exportações de carne e de grãos brasileiros.

Na avaliação de Lorenzoni, como o controle acabou com essa questão, hoje há a busca por uma alternativa para impedir o avanço brasileiro.

“Só no vinho, os europeus gastam 1,4 bilhão de euros por ano para dar sustentação à produção europeia. Por que eles têm tanto interesse em criar dificuldades ao Brasil? O Brasil é o grande competidor em commodities, em bens minerais e é o último grande depósito da humanidade em biodiversidade”, disse.

“O Brasil é um país que cuida muito bem do seu meio ambiente. Nós não precisamos de lição de ninguém.”

Motivo da proteção

Após a Folha questionar o motivo dessa proteção, uma vez que o bloco acabou de fechar um acordo comercial com o Mercosul, o ministro se irritou e recomendou que a reportagem fosse ler.

“Porque eles têm que proteger os seus produtores, meu amigo. Por favor, leia um pouco, só um pouquinho, não precisa ser muito.”

Também ao ser perguntado se pretende visitar as áreas das queimadas, o ministro disse haver coisas mais importantes.

Liberdade Econômica

Sobre a aprovação de MP (medida provisória) da Liberdade Econômica, ocorrida na quarta-feira (21) no Senado, Lorenzoni minimizou a retirada do trecho das folgas aos domingos.

Segundo o ministro, a alteração conceitual trazida pela medida é uma revolução, na qual o cidadão passa a ter razão sobre o governante, até que se prove o contrário, e foi isso, segundo ele, que impulsionou o crescimento dos Estados Unidos.

“O Estado brasileiro sempre foi imperial. Nós quebramos algo que historicamente prejudicava as liberdades das pessoas, e isso é muito maior que o problema dos domingos.”

